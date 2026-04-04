Don Camillo: tutto quello che c’è da sapere sul film
Don Camillo: trama, cast e streaming del film su Rete 4
Questa sera, sabato 4 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 torna Don Camillo, un classico del cinema. Una pellicola del 1952 diretta da Julien Duvivier e liberamente ispirata ai personaggi creati da Giovannino Guareschi, Don Camillo e Peppone, interpretati da Gino Cervi e Fernandel. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
In un piccolo paese della Bassa Padana, Don Camillo, il robusto e combattivo parroco, e Peppone, il sindaco comunista, si trovano perennemente in contrasto, ma dopo scontri talvolta violenti, finiscono col mettersi d’accordo, lasciandosi guidare dal buon senso. Mentre i rossi festeggiano, in un comizio, la loro vittoria alle elezioni, Don Camillo fa suonare le campane a morte. Però Peppone si prende la sua rivincita quando può annunciare la prossima costruzione di una magnifica Casa del Popolo. Don Camillo, che non riesce a completare la costruzione del suo oratorio, si domanda dove Peppone trovi i soldi ma, ripensandoci, ricorda la storia della cassa d’una divisione militare scomparsa misteriosamente. Messo alle strette, Peppone viene indotto a cedere una parte del bottino. Don Camillo si lascia spesso trasportare dal suo temperamento ma poi si pente delle sue intemperanze e accetta umilmente i rimproveri che gli vengono dal Crocifisso dell’altare maggiore. Il tempestoso amore d’un giovane comunista per la figlia d’un possidente, benché abbia lieto fine, fa perdere il controllo di sé a Don Camillo, tanto che il vescovo lo manda un po’ in vacanza. Peppone proibisce ai suoi amministrati di salutarlo quando lascia il paese ma Don Camillo sarà festeggiato alle più vicine stazioni della linea ferroviaria dai suoi fedeli e dallo stesso Peppone.
Don Camillo: il cast del film
Abbiamo visto la trama di Don Camillo, ma quali sono i personaggi del film (il cast)? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Fernandel: don Camillo
- Gino Cervi: Peppone, Giuseppe Bottazzi
- Sylvie: signora Cristina
- Vera Talchi: Gina Filotti
- Franco Interlenghi: Mariolino della Bruciata
- Saro Urzì: il Brusco
- Charles Vissières: il Vescovo
- Marco Tulli: lo Smilzo
- Giovanni Onorato: Scartazzini
- Gualtiero Tumiati: Ciro della Bruciata
- Luciano Manara: Filotti
- Leda Gloria: signora Bottazzi
- Italo Clerici: l’arbitro venduto
- Mario Siletti: avv. Stiletti
- Manoel Gary: delegato del PCI
- Giorgio Albertazzi: don Pietro
- Olga Solbelli: madre di Gina
- Armando Migliari: Rosco della Bruciata
- Carlo Duse: il Bigio
- André Hildebrand: Barchini il tipografo
- Clara Auteri: donna che incita a gridare “Viva Peppone!”
- Peppino De Martino: un consigliere di maggioranza
- Franco Pesce: Matuggia il sagrestano
Streaming e tv
Dove vedere Don Camillo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 4 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.