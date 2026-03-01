Domenica In Sanremo 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il programma di Mara Venier

Oggi, 1 marzo 2026, alle ore 14 su Rai 1 torna Domenica In, ma in una versione speciale tutta dedicata al Festival di Sanremo 2026. Il programma di Mara Venier infatti andrà in onda – come da tradizione – dal teatro Ariston di Sanremo. Lì dove ieri sera sono stati proclamati i vincitori del Festival di Sanremo 2026. Tutti i cantanti che hanno preso parte alla kermesse canora saranno ospiti della conduttrice e si esibiranno sul palco. Dove vedere la puntata speciale di Domenica In sul Festival di Sanremo 2026? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma vi aspetta su Rai 1 oggi, domenica 1 marzo 2026, a partire dalle ore 14. La puntata, salvo cambiamenti di programma, finirà alle ore 20.

Domenica In Sanremo 2026 streaming live

Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it, la piattaforma streaming che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Cantanti

Abbiamo visto dove vedere in tv e streaming Domenica In – Speciale Sanremo 2026, ma quali sono i cantanti che prenderanno parte alla puntata di oggi di Domenica In? Ecco la lista completa: Raf, Tredici Pietro, Tommaso Paradiso, Patty Pravo, Fulminacci, Luchè, Arisa, Serena Brancale, Enrico Nigiotti, LDA e AKA 7even, Malika Ayane, Mara Sattei, Sayf, J-Ax, Fedez e Marco Masini, Levante, Samurai Jay, Ermal Meta, Elettra Lamborghini, Eddie Brock, Dargen D’Amico, Nayt, Bambole di pezza, Leo Gassmann, Sal Da Vinci, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Ditonellapiaga, Chiello e Francesco Renga.