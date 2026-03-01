Domenica In Sanremo 2026, la scaletta: cantanti e ospiti della puntata speciale

Qual è la scaletta della puntata speciale di Domenica In Sanremo 2026 in onda oggi, 1 marzo? Ci saranno tutti i cantanti in gara al Festival? La puntata del programma di Mara Venier inizierà oggi, 1 marzo, alle ore 14 in diretta dal teatro Ariston di Sanremo. Tutti i cantanti e il vincitore della 76esima calcheranno nuovamente il palco per ri-esibirsi e per sottoporsi alle domande e alle analisi dei giornalisti e ospiti in studio. Ma vediamo nel dettaglio scaletta e ospiti di Domenica In speciale Sanremo 2026.

Scaletta e ospiti

La scaletta non è stata ancora ufficializzata ma, come ogni anno, dovrebbe rispettare la classifica finale del Festival di Sanremo. Attese però, come sempre quando si è in diretta, delle variazioni dell’ultimo minuto:

Sal Da Vinci

Sayf

Ditonellapiaga

Arisa

Fedez e Masini

Nayt

Fulminacci

Ermal Meta

Serena Brancale

Tommaso Paradiso

LDA e AKA 7even

Luchè

Bambole di pezza

Levante

J-Ax

Tredici Pietro

Samurai Jay

Raf

Malika Ayane

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta e Colombre

Michele Bravi

Francesco Renga

Patty Pravo

Chiello

Elettra Lamborghini

Dargen D’Amico

Leo Gassmann

Mara Sattei

Eddie Brock

In compagnia di Mara Venier, in qualità di “opinionisti” ci saranno anche Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Con loro anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, oltre ad alcuni giornalisti delle più qualificate testate accreditate al Festival. Confermata poi la presenza dei cantanti nella scaletta di Domenica In Sanremo 2026: Raf, Tredici Pietro, Tommaso Paradiso, Patty Pravo, Fulminacci, Luchè, Arisa, Serena Brancale, Enrico Nigiotti, LDA e AKA 7even, Malika Ayane, Mara Sattei, Sayf, J-Ax, Fedez e Marco Masini, Levante, Samurai Jay, Ermal Meta, Elettra Lamborghini, Eddie Brock, Dargen D’Amico, Nayt, Bambole di pezza, Leo Gassmann, Sal Da Vinci, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Ditonellapiaga, Chiello e Francesco Renga.

Classifica Sanremo 2026

Ma vediamo la classifica del Festival di Sanremo 2026 nel dettaglio. Ecco tutti i cantanti e brani dal 1 al 30esimo posto annunciati ieri sera su Rai 1: