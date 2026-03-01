Domenica In Sanremo 2026, la scaletta: cantanti e ospiti della puntata speciale
Qual è la scaletta della puntata speciale di Domenica In Sanremo 2026 in onda oggi, 1 marzo? Ci saranno tutti i cantanti in gara al Festival? La puntata del programma di Mara Venier inizierà oggi, 1 marzo, alle ore 14 in diretta dal teatro Ariston di Sanremo. Tutti i cantanti e il vincitore della 76esima calcheranno nuovamente il palco per ri-esibirsi e per sottoporsi alle domande e alle analisi dei giornalisti e ospiti in studio. Ma vediamo nel dettaglio scaletta e ospiti di Domenica In speciale Sanremo 2026.
Scaletta e ospiti
La scaletta non è stata ancora ufficializzata ma, come ogni anno, dovrebbe rispettare la classifica finale del Festival di Sanremo. Attese però, come sempre quando si è in diretta, delle variazioni dell’ultimo minuto:
- Sal Da Vinci
- Sayf
- Ditonellapiaga
- Arisa
- Fedez e Masini
- Nayt
- Fulminacci
- Ermal Meta
- Serena Brancale
- Tommaso Paradiso
- LDA e AKA 7even
- Luchè
- Bambole di pezza
- Levante
- J-Ax
- Tredici Pietro
- Samurai Jay
- Raf
- Malika Ayane
- Enrico Nigiotti
- Maria Antonietta e Colombre
- Michele Bravi
- Francesco Renga
- Patty Pravo
- Chiello
- Elettra Lamborghini
- Dargen D’Amico
- Leo Gassmann
- Mara Sattei
- Eddie Brock
In compagnia di Mara Venier, in qualità di “opinionisti” ci saranno anche Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Con loro anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, oltre ad alcuni giornalisti delle più qualificate testate accreditate al Festival. Confermata poi la presenza dei cantanti nella scaletta di Domenica In Sanremo 2026: Raf, Tredici Pietro, Tommaso Paradiso, Patty Pravo, Fulminacci, Luchè, Arisa, Serena Brancale, Enrico Nigiotti, LDA e AKA 7even, Malika Ayane, Mara Sattei, Sayf, J-Ax, Fedez e Marco Masini, Levante, Samurai Jay, Ermal Meta, Elettra Lamborghini, Eddie Brock, Dargen D’Amico, Nayt, Bambole di pezza, Leo Gassmann, Sal Da Vinci, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Ditonellapiaga, Chiello e Francesco Renga.
Classifica Sanremo 2026
Ma vediamo la classifica del Festival di Sanremo 2026 nel dettaglio. Ecco tutti i cantanti e brani dal 1 al 30esimo posto annunciati ieri sera su Rai 1:
