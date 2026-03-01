Icona app
Domenica In Sanremo 2026, la scaletta: cantanti e ospiti della puntata speciale

di Anton Filippo Ferrari
Domenica In Sanremo 2026, la scaletta: cantanti e ospiti della puntata speciale

Qual è la scaletta della puntata speciale di Domenica In Sanremo 2026 in onda oggi, 1 marzo? Ci saranno tutti i cantanti in gara al Festival? La puntata del programma di Mara Venier inizierà oggi, 1 marzo, alle ore 14 in diretta dal teatro Ariston di Sanremo. Tutti i cantanti e il vincitore della 76esima calcheranno nuovamente il palco per ri-esibirsi e per sottoporsi alle domande e alle analisi dei giornalisti e ospiti in studio. Ma vediamo nel dettaglio scaletta e ospiti di Domenica In speciale Sanremo 2026.

Scaletta e ospiti

La scaletta non è stata ancora ufficializzata ma, come ogni anno, dovrebbe rispettare la classifica finale del Festival di Sanremo. Attese però, come sempre quando si è in diretta, delle variazioni dell’ultimo minuto:

  • Sal Da Vinci
  • Sayf
  • Ditonellapiaga
  • Arisa
  • Fedez e Masini
  • Nayt
  • Fulminacci
  • Ermal Meta
  • Serena Brancale
  • Tommaso Paradiso
  • LDA e AKA 7even
  • Luchè
  • Bambole di pezza
  • Levante
  • J-Ax
  • Tredici Pietro
  • Samurai Jay
  • Raf
  • Malika Ayane
  • Enrico Nigiotti
  • Maria Antonietta e Colombre
  • Michele Bravi
  • Francesco Renga
  • Patty Pravo
  • Chiello
  • Elettra Lamborghini
  • Dargen D’Amico
  • Leo Gassmann
  • Mara Sattei
  • Eddie Brock

In compagnia di Mara Venier, in qualità di “opinionisti” ci saranno anche Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Con loro anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, oltre ad alcuni giornalisti delle più qualificate testate accreditate al Festival. Confermata poi la presenza dei cantanti nella scaletta di Domenica In Sanremo 2026: Raf, Tredici Pietro, Tommaso Paradiso, Patty Pravo, Fulminacci, Luchè, Arisa, Serena Brancale, Enrico Nigiotti, LDA e AKA 7even, Malika Ayane, Mara Sattei, Sayf, J-Ax, Fedez e Marco Masini, Levante, Samurai Jay, Ermal Meta, Elettra Lamborghini, Eddie Brock, Dargen D’Amico, Nayt, Bambole di pezza, Leo Gassmann, Sal Da Vinci, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Ditonellapiaga, Chiello e Francesco Renga.

Classifica Sanremo 2026

Ma vediamo la classifica del Festival di Sanremo 2026 nel dettaglio. Ecco tutti i cantanti e brani dal 1 al 30esimo posto annunciati ieri sera su Rai 1:

  1. Sal Da Vinci
  2. Sayf
  3. Ditonellapiaga
  4. Arisa
  5. Fedez e Masini
  6. Nayt
  7. Fulminacci
  8. Ermal Meta
  9. Serena Brancale
  10. Tommaso Paradiso
  11. LDA e AKA 7even
  12. Luchè
  13. Bambole di pezza
  14. Levante
  15. J-Ax
  16. Tredici Pietro
  17. Samurai Jay
  18. Raf
  19. Malika Ayane
  20. Enrico Nigiotti
  21. Maria Antonietta e Colombre
  22. Michele Bravi
  23. Francesco Renga
  24. Patty Pravo
  25. Chiello
  26. Elettra Lamborghini
  27. Dargen D’Amico
  28. Leo Gassmann
  29. Mara Sattei
  30. Eddie Brock
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
