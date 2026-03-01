Domenica In Sanremo 2026, giornalisti e ospiti della puntata speciale

Quali sono i giornalisti e ospiti di Domenica In – Speciale Sanremo 2026 in onda oggi dal teatro Ariston su Rai 1? Nel corso della puntata Mara Venier accoglierà tutti i cantanti della 76esima edizione del Festival. Gli artisti si alterneranno sul palco per cantare, con i commenti dei giornalisti del settore e ospiti. In compagnia di Mara Venier, in qualità di ‘opinionisti’ ci saranno Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Con loro anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, oltre ad alcuni giornalisti delle più qualificate testate accreditate al Festival.

Confermata poi la presenza dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026: Raf, Tredici Pietro, Tommaso Paradiso, Patty Pravo, Fulminacci, Luchè, Arisa, Serena Brancale, Enrico Nigiotti, LDA e AKA 7even, Malika Ayane, Mara Sattei, Sayf, J-Ax, Fedez e Marco Masini, Levante, Samurai Jay, Ermal Meta, Elettra Lamborghini, Eddie Brock, Dargen D’Amico, Nayt, Bambole di pezza, Leo Gassmann, Sal Da Vinci, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Ditonellapiaga, Chiello e Francesco Renga.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata speciale di Domenica In sul Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Il programma vi aspetta su Rai 1 oggi, domenica 1 marzo 2026, a partire dalle ore 14. La puntata, salvo cambiamenti di programma, finirà alle ore 20. Non solo tv. La trasmissione va in onda anche in live streaming su RaiPlay.it, la piattaforma streaming che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.