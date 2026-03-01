Icona app
Domenica In Sanremo 2026: quando canta (ci sarà) Eddie Brock, a che ora

Eddie Brock. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Domenica In Sanremo 2026: quando canta (ci sarà) Eddie Brock, a che ora

Quando ci sarà (a che ora) canta Eddie Brock a Domenica In di Mara Venier in onda oggi, 1 marzo, su Rai 1 nello speciale su Sanremo 2026? Molti fan del programma e del Festival se lo stanno chiedendo, e vogliono sapere quando canterà il proprio beniamino. Il cantante, secondo le anticipazioni sulla scaletta, si dovrebbe esibire intorno alle ore 18,30-19,30.

Oggi pomeriggio, oltre al vincitore del Festival di Sanremo 2026, Mara Venier ospiterà tutti gli altri cantanti in gara al Festival. Tutti avranno la possibilità di esibirsi e di rispondere alle domande dei giornalisti e vip presenti in teatro. Quindi nel dettaglio oggi rivedremo: Raf, Tredici Pietro, Tommaso Paradiso, Patty Pravo, Fulminacci, Luchè, Arisa, Serena Brancale, Enrico Nigiotti, LDA e AKA 7even, Malika Ayane, Mara Sattei, Sayf, J-Ax, Fedez e Marco Masini, Levante, Samurai Jay, Ermal Meta, Elettra Lamborghini, Eddie Brock, Dargen D’Amico, Nayt, Bambole di pezza, Leo Gassmann, Sal Da Vinci, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Ditonellapiaga, Chiello e Francesco Renga.

La scaletta completa di Domenica In Sanremo 2026 non è stata resa nota, ma dovrebbe rispettare la classifica. Possibile quindi che l’ordine d’uscita dei cantanti sia questo:

  • Sal Da Vinci
  • Sayf
  • Ditonellapiaga
  • Arisa
  • Fedez e Masini
  • Nayt
  • Fulminacci
  • Ermal Meta
  • Serena Brancale
  • Tommaso Paradiso
  • LDA e AKA 7even
  • Luchè
  • Bambole di pezza
  • Levante
  • J-Ax
  • Tredici Pietro
  • Samurai Jay
  • Raf
  • Malika Ayane
  • Enrico Nigiotti
  • Maria Antonietta e Colombre
  • Michele Bravi
  • Francesco Renga
  • Patty Pravo
  • Chiello
  • Elettra Lamborghini
  • Dargen D’Amico
  • Leo Gassmann
  • Mara Sattei
  • Eddie Brock
CLASSIFICA

Abbiamo visto ospiti e scaletta, ma qual è la classifica del Festival di Sanremo 2026? Eccola:

  1. Sal Da Vinci
  2. Sayf
  3. Ditonellapiaga
  4. Arisa
  5. Fedez e Masini
  6. Nayt
  7. Fulminacci
  8. Ermal Meta
  9. Serena Brancale
  10. Tommaso Paradiso
  11. LDA e AKA 7even
  12. Luchè
  13. Bambole di pezza
  14. Levante
  15. J-Ax
  16. Tredici Pietro
  17. Samurai Jay
  18. Raf
  19. Malika Ayane
  20. Enrico Nigiotti
  21. Maria Antonietta e Colombre
  22. Michele Bravi
  23. Francesco Renga
  24. Patty Pravo
  25. Chiello
  26. Elettra Lamborghini
  27. Dargen D’Amico
  28. Leo Gassmann
  29. Mara Sattei
  30. Eddie Brock

Streaming e tv

Abbiamo visto quando canta (a che ora) Eddie Brock con Marco Masini a Domenica In – Speciale Sanremo 2026, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Il programma vi aspetta su Rai 1 oggi, domenica 1 marzo, a partire dalle ore 14. La puntata, salvo cambiamenti di programma, finirà alle ore 19.55 e sarà interamente incentrata sul Festival di Sanremo 2026. Dove vedere la puntata in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it, la piattaforma streaming che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
TV / Domenica In Sanremo 2026, giornalisti e ospiti della puntata speciale
TV / Domenica In Sanremo 2026, biglietti: dove e come acquistarli, prezzi
TV / Domenica In Sanremo 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il programma di Mara Venier
Ricerca