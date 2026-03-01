Domenica In Sanremo 2026: quando canta (ci sarà) Eddie Brock, a che ora

Quando ci sarà (a che ora) canta Eddie Brock a Domenica In di Mara Venier in onda oggi, 1 marzo, su Rai 1 nello speciale su Sanremo 2026? Molti fan del programma e del Festival se lo stanno chiedendo, e vogliono sapere quando canterà il proprio beniamino. Il cantante, secondo le anticipazioni sulla scaletta, si dovrebbe esibire intorno alle ore 18,30-19,30.

Oggi pomeriggio, oltre al vincitore del Festival di Sanremo 2026, Mara Venier ospiterà tutti gli altri cantanti in gara al Festival. Tutti avranno la possibilità di esibirsi e di rispondere alle domande dei giornalisti e vip presenti in teatro. Quindi nel dettaglio oggi rivedremo: Raf, Tredici Pietro, Tommaso Paradiso, Patty Pravo, Fulminacci, Luchè, Arisa, Serena Brancale, Enrico Nigiotti, LDA e AKA 7even, Malika Ayane, Mara Sattei, Sayf, J-Ax, Fedez e Marco Masini, Levante, Samurai Jay, Ermal Meta, Elettra Lamborghini, Eddie Brock, Dargen D’Amico, Nayt, Bambole di pezza, Leo Gassmann, Sal Da Vinci, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Ditonellapiaga, Chiello e Francesco Renga.

La scaletta completa di Domenica In Sanremo 2026 non è stata resa nota, ma dovrebbe rispettare la classifica. Possibile quindi che l’ordine d’uscita dei cantanti sia questo:

Sal Da Vinci

Sayf

Ditonellapiaga

Arisa

Fedez e Masini

Nayt

Fulminacci

Ermal Meta

Serena Brancale

Tommaso Paradiso

LDA e AKA 7even

Luchè

Bambole di pezza

Levante

J-Ax

Tredici Pietro

Samurai Jay

Raf

Malika Ayane

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta e Colombre

Michele Bravi

Francesco Renga

Patty Pravo

Chiello

Elettra Lamborghini

Dargen D’Amico

Leo Gassmann

Mara Sattei

Eddie Brock

CLASSIFICA

Abbiamo visto ospiti e scaletta, ma qual è la classifica del Festival di Sanremo 2026? Eccola:

Sal Da Vinci Sayf Ditonellapiaga Arisa Fedez e Masini Nayt Fulminacci Ermal Meta Serena Brancale Tommaso Paradiso LDA e AKA 7even Luchè Bambole di pezza Levante J-Ax Tredici Pietro Samurai Jay Raf Malika Ayane Enrico Nigiotti Maria Antonietta e Colombre Michele Bravi Francesco Renga Patty Pravo Chiello Elettra Lamborghini Dargen D’Amico Leo Gassmann Mara Sattei Eddie Brock

Streaming e tv

Abbiamo visto quando canta (a che ora) Eddie Brock con Marco Masini a Domenica In – Speciale Sanremo 2026, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Il programma vi aspetta su Rai 1 oggi, domenica 1 marzo, a partire dalle ore 14. La puntata, salvo cambiamenti di programma, finirà alle ore 19.55 e sarà interamente incentrata sul Festival di Sanremo 2026. Dove vedere la puntata in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it, la piattaforma streaming che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.