Domenica In Sanremo 2026, biglietti: dove e come acquistarli, prezzi

Dove e come è possibile acquistare i biglietti per assistere dal vivo alla puntata di Domenica In in onda dal teatro Ariston il giorno dopo la finale del Festival di Sanremo 2026? Per seguire il programma condotto da Mara Venier dal vivo bisognava mandare una richiesta al comune di Sanremo qualche settimana fa tramite apposito modulo di partecipazione on-line da compilare con il proprio nome, cognome, data di nascita, telefono cellulare ed indirizzo e-mail valido. Potevano presentare la domanda solo i maggiorenni. L’accesso alla trasmissione è consentito al minorenne (accompagnato da un maggiorenne) che abbia compiuto il dodicesimo anno di età. In tutto erano a disposizione 100 biglietti.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata speciale di Domenica In sul Festival di Sanremo 2026? Il programma vi aspetta su Rai 1 oggi, domenica 1 marzo 2026, a partire dalle ore 14. La puntata, salvo cambiamenti di programma, finirà alle ore 20. Non solo tv. La trasmissione va in onda anche in live streaming su RaiPlay.it, la piattaforma streaming che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.