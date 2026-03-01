Icona app
TV

A che ora inizia Domenica In Sanremo 2026: l’orario della messa in onda su Rai 1

di Anton Filippo Ferrari
A che ora inizia Domenica In Sanremo 2026: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Domenica In Sanremo 2026, il programma condotto da Mara Venier in diretta dal teatro Ariston? La messa in onda dello show, in cui si esibiranno tutti i cantanti che hanno preso parte alla kermesse canora, è prevista a partire dalle ore 14. Il talk Rai andrà in onda fino alle ore 20. La durata complessiva sarà quindi di circa 6 ore. I vari artisti si confronteranno con la conduttrice e con i vari ospiti che prenderanno posto sul palco.

Cantanti

Quali sono i cantanti che prenderanno parte a Domenica In – Speciale Sanremo 2026? Ecco la lista completa: Raf, Tredici Pietro, Tommaso Paradiso, Patty Pravo, Fulminacci, Luchè, Arisa, Serena Brancale, Enrico Nigiotti, LDA e AKA 7even, Malika Ayane, Mara Sattei, Sayf, J-Ax, Fedez e Marco Masini, Levante, Samurai Jay, Ermal Meta, Elettra Lamborghini, Eddie Brock, Dargen D’Amico, Nayt, Bambole di pezza, Leo Gassmann, Sal Da Vinci, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Ditonellapiaga, Chiello e Francesco Renga.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Domenica In Sanremo 2026, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Il programma vi aspetta su Rai 1 oggi, domenica 1 marzo 2026, a partire dalle ore 14. La puntata, salvo cambiamenti di programma, finirà alle ore 20. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming su RaiPlay.it, la piattaforma streaming che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
