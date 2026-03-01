A che ora finisce Domenica In Sanremo 2026: quanto dura (durata) lo show su Rai 1

A che ora finisce (durata) Domenica In Sanremo 2026, in onda oggi – 1 marzo – su Rai 1? Il programma condotto da Mara Venier va in onda oggi dalle ore 14 alle ore 20. A differenza dello scorso anno lo show è stato allungato di qualche ora. La durata complessiva della messa in onda (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 6 ore.

Ospiti

Gli ospiti di Mara Venier, invece, saranno tanti giornalisti e opinionisti del mondo della musica e dello spettacolo presenti al teatro Ariston di Sanremo. Confermata poi la presenza dei cantanti in gara al Festival nella scaletta di Domenica In Sanremo 2026: Raf, Tredici Pietro, Tommaso Paradiso, Patty Pravo, Fulminacci, Luchè, Arisa, Serena Brancale, Enrico Nigiotti, LDA e AKA 7even, Malika Ayane, Mara Sattei, Sayf, J-Ax, Fedez e Marco Masini, Levante, Samurai Jay, Ermal Meta, Elettra Lamborghini, Eddie Brock, Dargen D’Amico, Nayt, Bambole di pezza, Leo Gassmann, Sal Da Vinci, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Ditonellapiaga, Chiello e Francesco Renga.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora finisce e la durata di Domenica In Sanremo 2026, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Lo show, condotto da Mara Venier, va in onda oggi – 1 marzo 2026 – dalle ore 14 alle ore 20 su Rai 1. Non sarà possibile seguirlo in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.