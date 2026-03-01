Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:02
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

A che ora finisce Domenica In Sanremo 2026: quanto dura (durata) lo show su Rai 1

Immagine di copertina
Mara Venier. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

A che ora finisce Domenica In Sanremo 2026: quanto dura (durata) lo show su Rai 1

A che ora finisce (durata) Domenica In Sanremo 2026, in onda oggi – 1 marzo – su Rai 1? Il programma condotto da Mara Venier va in onda oggi dalle ore 14 alle ore 20. A differenza dello scorso anno lo show è stato allungato di qualche ora. La durata complessiva della messa in onda (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 6 ore.

Ospiti

Gli ospiti di Mara Venier, invece, saranno tanti giornalisti e opinionisti del mondo della musica e dello spettacolo presenti al teatro Ariston di Sanremo. Confermata poi la presenza dei cantanti in gara al Festival nella scaletta di Domenica In Sanremo 2026: Raf, Tredici Pietro, Tommaso Paradiso, Patty Pravo, Fulminacci, Luchè, Arisa, Serena Brancale, Enrico Nigiotti, LDA e AKA 7even, Malika Ayane, Mara Sattei, Sayf, J-Ax, Fedez e Marco Masini, Levante, Samurai Jay, Ermal Meta, Elettra Lamborghini, Eddie Brock, Dargen D’Amico, Nayt, Bambole di pezza, Leo Gassmann, Sal Da Vinci, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Ditonellapiaga, Chiello e Francesco Renga.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora finisce e la durata di Domenica In Sanremo 2026, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Lo show, condotto da Mara Venier, va in onda oggi – 1 marzo 2026 – dalle ore 14 alle ore 20 su Rai 1. Non sarà possibile seguirlo in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Domenica In Sanremo 2026, giornalisti e ospiti della puntata speciale
TV / Domenica In Sanremo 2026, biglietti: dove e come acquistarli, prezzi
TV / Domenica In Sanremo 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il programma di Mara Venier
Ti potrebbe interessare
TV / Domenica In Sanremo 2026, giornalisti e ospiti della puntata speciale
TV / Domenica In Sanremo 2026, biglietti: dove e come acquistarli, prezzi
TV / Domenica In Sanremo 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il programma di Mara Venier
TV / Domenica In Sanremo 2026: quando canta (ci sarà) Sal Da Vinci, a che ora
TV / Domenica In Sanremo 2026: quando canta (ci sarà) Arisa, a che ora
TV / Domenica In Sanremo 2026, la scaletta: cantanti e ospiti della puntata speciale
TV / Domenica In Sanremo 2026: quando canta (ci sarà) Tommaso Paradiso, a che ora
TV / Domenica In Sanremo 2026: quando canta (ci sarà) Luchè, a che ora
TV / Domenica In Sanremo 2026: quando canta (ci sarà) il vincitore del Festival, a che ora
TV / Domenica In Sanremo 2026: quando canta (ci sarà) Eddie Brock, a che ora
Ricerca