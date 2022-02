A che ora inizia Domenica In con i cantanti di Sanremo 2022: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia la puntata speciale di Domenica In di oggi – 6 febbraio 2022 – con i cantanti del Festival di Sanremo 2022 chiusosi ieri con la vittoria di Mahmood e Blanco? Ve lo diciamo subito: la puntata di oggi andrà in onda dalle ore 14 alle ore 18,45; quasi cinque ore di diretta che racconteranno la settimana del Festival condotta da Amadeus campione di ascolti. Prevista la presenza di tutti i cantanti in gara: da Tananai (25esimo) a Mahmood e Blanco (i vincitori). Qui la classifica finale

Cantanti e classifica del Festival di Sanremo 2022

Quali sono i cantanti e la classifica del Festival di Sanremo 2022 che prenderanno parte alla puntata di oggi di Domenica In? Ecco la lista completa:

Mahmood e Blanco – Brividi Elisa – O forse sei tu Gianni Morandi – Apri tutte le porte Irama – Ovunque sarai Sangiovanni – Farfalle Emma – Ogni volta è così La Rappresentante di Lista – Ciao ciao Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare Dargen D’Amico – Dove si balla Michele Bravi – Inverno dei fiori Matteo Romano – Virale Fabrizio Moro – Sei tu Aka7even – Perfetta così Achille Lauro – Domenica Noemi – Ti amo non lo so dire DitonellaPiaga e Rettore – Chimica Rkomi – Insuperabile Iva Zanicchi – Voglio amarti Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia Highsnob e Hu – Abbi cura di te Yuman – Ora e qui Le Vibrazioni – Tantissimo Giusy Ferreri – Miele Ana Mena – Duecentomila ore Tananai – Sesso occasionale

Streaming e tv

Dove vedere la puntata speciale di Domenica In sul Festival di Sanremo 2022? Il programma vi aspetta su Rai 1 oggi, domenica 6 febbraio, dalle ore 14. Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it, la piattaforma streaming che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.