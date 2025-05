Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 18 maggio 2025

Torna oggi, 18 maggio 2025, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 18 maggio 2025 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 18 maggio

L’ultima puntata della 49esima stagione di Domenica In, condotta su Rai1 da Mara Venier dagli Studi Fabrizio Frizzi, comincerà con un ospite speciale: Antonello Venditti, che per presentare il suo nuovo tour, già sold-out, dedicato ai quarant’anni di “Notte prima degli esami”, canterà alcuni dei suoi grandi successi come “Alta marea” e “Dalla pelle al cuore”. Poi sarà il momento di Jerry Calà, che ripercorrerà la sua carriera tra cinema e cabaret, esibendosi poi con l’orchestra in alcuni classici del suo repertorio come “Maracaibo” e “Io, vagabondo”. A seguire Teo Teocoli e Massimo Boldi saranno protagonisti di alcuni sketch, in ricordo degli anni del mitico “Derby” di Milano. Il programma proseguirà con Shel Shapiro, che canterà “Eleanor Rigby” dei Beatles, prima dei saluti finali di Mara Venier. Unico interrogativo: potremo aspettarci una 50esima edizione?

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 18 maggio 2025. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.