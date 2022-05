Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 1 maggio 2022

Torna oggi, 1 maggio 2022, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 1 maggio 2022 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 1 maggio

Oggi, 1 maggio 2022, giorno della festa dei lavoratori, nel programma di Mara Venier si festeggerà anche il 78esimo compleanno di Roby Facchinetti, cantante, tastierista e compositore dei Pooh che sarà festeggiato dai suoi compagni di band. Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli saranno infatti in studio, insieme a una nutrita rappresentanza dei fan dei Pooh. I quattro si esibiranno in una serie di canzoni su richiesta del pubblico. Ci sarà da scegliere in un repertorio infinito e tutto infinitamente bello. Dalla musica alle risate: Mara Venier farà divertire il pubblico con il suo secondo ospite: Teo Teocoli. Il comico torna a trovare la conduttrice di Domenica In per l’imitazione storica di Ray Charles. Poi, dopo un’intervista fatta da Mara, Teo si cimenterà in una lezione di Twist. Restando sulle note musicali, ecco arrivare Peppino Di Capri, con “Let’s twist again”. E’ una delle canzoni che proporrà nel suo medley musicale. Sempre per il mondo della musica, avremo come ospite Si torna poi al mondo delle sette note il cantante Aiello. Canterà il brano con cui si era presentato al Festival di Sanremo lo scorso anno, dal titolo “Ora”, per poi esibirsi nel nuovo singolo “Paradiso”. Ci saranno poi tanti altri ospiti ad arricchire il pomeriggio del 1 maggio. A Domenica In sarà protagonista anche il cinema. Si parlerà infatti della documentazione-serie “Una squadra”, con Adriano Panatta e Paolo Bertolucci. Ospite di Mara anche la virologa Ilaria Capua che presenterà il libro “Il coraggio di non aver paura“. Per concludere, Nello Buongiorno: in questa occasione verrà festeggiato un altro compleanno, quello alla carriera. Ben 60 anni di carriera. L’importante traguardo verrà omaggiato al suono della canzone “Tu non mi lasciare mai”, dedicato alla compagna di tante avventure lavorative Mara Venier.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 1 maggio 2022. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.