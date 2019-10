Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 27 ottobre 2019

Anche questa settimana, su Rai 1, Mara Venier è pronta a fare compagnia a milioni di italiani con il suo Domenica In: per la sua settima puntata stagionale, infatti, il celebre programma pomeridiano avrà, secondo le anticipazioni, un parterre di ospiti di assoluto livello.

In diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, interverranno grandi nomi del mondo dello spettacolo e della musica, ma anche personalità legate al mondo della cronaca e dell’attualità. Mara Venier, come sempre, farà da padrona di casa per una serie di interviste: alcune divertenti, altre intime e personali. Vediamo chi saranno gli ospiti di oggi.

Domenica In, gli ospiti della puntata di oggi 27 ottobre

C’è grande attesa per la presenza in studio di Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano Cucchi, che tornerà a sedersi davanti a Mara Venier dopo il toccante incontro della passata stagione. Con lei l’avvocato della famiglia Cucchi, Fabio Anselmo. Proprio martedì scorso, 22 ottobre, ricorreva il decimo anniversario della morte del 31enne romano, trovato morto nel reparto protetto dell’ospedale Sandro Pertini di Roma dove era ricoverato da quattro giorni.

L’altra grande presenza tra gli ospiti della puntata di Domenica In, cambiando totalmente argomento, doveva essere in origine Pamela Prati. La showgirl, dopo l’affaire Marco Caltagirone, sarebbe dovuta tornare negli studi di Mara Venier, che sono stati anche il primo luogo in cui aveva parlato dettagliatamente del presunto fidanzato, poi rivelatosi inesistente. E dove aveva anche parlato di Sebastian e Rebecca, i suoi due fantomatici figli.

Tuttavia, la presenza di Pamela Prati è saltata. A quanto pare, Rai 1 ha bloccato tutto. Nei giorni scorsi, alcuni esponenti renziani avevano infatti manifestato il loro dissenso alla presenza della showgirl a Domenica In: “La Rai garantisca che non le verrà corrisposto alcun compenso, a differenza dei 3mila euro per la precedente ospitata, quando Prati inventò la storia del matrimonio rivelatosi una bufala. Rai1 rispetti i soldi dei cittadini”, aveva scritto su Twitter il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai.

Tra gli altri ospiti di Domenica In spicca Teo Teocoli, che si racconterà attraverso alcuni filmati inediti e che si esibirà con alcuni dei suoi celebri personaggi. Lavinia Biagiotti, invece, racconterà il rapporto con la mamma Laura, morta nel 2017, e presenterà il docu-film dedicato proprio a Laura Biagiotti dal titolo “L’ Aura della Moda”, in onda su Rai 3 il prossimo 31 ottobre.

Ci sarà inoltre il cantante Nek, che dopo l’intervista con Mara Venier canterà il nuovo singolo “Cosa ci ha fatto l’amore”, uscito da poche settimane. Un altro cantante, Mario Lavezzi, si esibirà in un brano scritto nel 2011 con Franco Califano, dal titolo “Canti di sirene”.

Tornerà a Domenica In Orietta Berti, ospite fisso quest’anno che però per motivi personali si è assentata nelle ultime due puntate del programma. Spazio poi alla comicità: direttamente da “Stasera tutto è possibile”, lo show di Rai 2 condotto da Stefano De Martino, arriveranno Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, protagonisti di due momenti di spettacolo che coinvolgeranno sia Orietta Berti che la stessa Mara Venier.

Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it.

