Il ritorno di Pamela Prati in tv, a Domenica In

Ha scelto il programma di Mara Venier, Pamela Prati, per tornare in tv e lo fa a Domenica In. Dopo mesi di assenza, il 27 ottobre prossimo, la showgirl tornerà davanti alle telecamere dopo lo scandalo del “Pratigate” scoppiato inseguito al suo presunto matrimonio con l’inesistente Mark Caltagirone.

La padrona di casa, per la settima puntata della trasmissione cult della domenica di Rai 1, ha scelto di invitare proprio lei: la protagonista indiscussa della scorsa stagione della tv italiana. In realtà, si tratta della prima volta che la showgirl torna in Rai dopo lo scandalo, perché Pamela Prati è già tornata davanti alle telecamere.

L’attrice 60enne, infatti, ha “riaperto” la sua stagione televisiva da Massimo Giletti. Proprio a Non è l’Arena, Pamela Prati è tornata dopo la bufera della primavera scorsa e ha raccontato come ha vissuto gli ultimi mesi.

Ora la showgirl sarda è pronta a rimettere piede proprio nel luogo in cui aveva presentato al mondo intero la sua (finta) storia d’amore. Proprio sulle poltroncine di Domenica In, Pamela Prati aveva raccontato non solo del suo Mark Caltagirone, ma anche dei due figli, Sebastian e Rebecca.

Il giornalista di gossip Dandolo ha riferito le parole di Pamela Prati: “Torno a casa, da mia sorella Mara. Torno dove questa storia è iniziata. Sarà qui che tra poche ore finirà per sempre”. Insomma, pare proprio che la showgirl sarda sia pronta ad una confessione importante il 27 ottobre a Domenica In. Ma non aggiunge nient’altro, Pamela Prati, che lascia tutti con il fiato sospeso fino alla prossima puntata di Domenica In.

Pamela Prati diffida il Festival di Maratea e dice no al cortometraggio su Mark Caltagirone

Potrebbero interessarti Propaganda live, anticipazioni e ospiti della settima puntata Ghost Rider – Spirito di vendetta, la trama e il finale del film Ghost Rider Spirito di vendetta, il film con Nicolas Cage: trama, cast e streaming

Pamela Prati cambia nome: “Da oggi sono solo Paola Pireddu”

Pamela Prati è ufficialmente in vacanza: lusso, sole e mare per dimenticare Mark Caltagirone