Domenica In: gli ospiti di oggi, 20 ottobre 2019

DOMENICA IN OSPITI – La sesta puntata di “Domenica In”, in onda oggi, 20 ottobre 2019, alle ore 14 su Rai 1, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma e condotta da Mara Venier, si aprirà con un’ampia intervista a Carlo Conti, nella quale il popolare ed amatissimo conduttore di Rai 1 si racconterà tra carriera, affetti e nuovi progetti televisivi.

Dopo sarà il turno di Alessandro Siani che interverrà in studio per presentare il suo nuovo film “Il giorno più bello del mondo” ed insieme al cantante Clementino si esibirà con il brano rap “Cos, Cos, Cos”, scritta dallo stesso Siani con Clementino, già disco di platino.

Poi Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni saranno in studio per “Il Paradiso Delle Signore” e saranno protagonisti di un divertente gioco musicale. Ma non finisce qui. Altra ospite di Domenica In sarà Elena Santarelli che sarà intervistata da Mara Venier a proposito del suo nuovo libro appena uscito e già in vetta alle classifiche. Quindi ancora spazio alla musica con Francesco Renga, che canterà uno dei suoi ultimi successi “Prima o poi”, mentre l’attrice Barbara De Rossi si racconterà parlando dei suoi nuovi progetti, che la vedono impegnata come attrice e conduttrice di programmi dedicati alle donne.

La puntata si concluderà con l’ingresso di una torta in studio per il compleanno di Mara Venier.

Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1 e in live streaming su RaiPlay.it.

