Chi è Dolcenera, cantante e tutor di The Band su Rai 1

Chi è Dolcenera, la cantante che partecipa come coach e tutor di The Band? Il talent show approda in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti e vede schierate in gara otto band provenienti da ogni parte d’Italia. Si tratta di un nuovo esperimento televisivo per la Rai, guidato da Carlo Conti e con il supporto di otto coach, tra cui Dolcenera. Ma cosa sappiamo sulla cantante? Quanti anni ha e quali canzoni di successo ha realizzato? Vediamolo insieme.

Chi è Dolcenera: età, canzoni, Instagram

Dolcenera è una cantante italiana e un personaggio televisivo. Il suo è uno pseudonimo artistico, poiché all’anagrafe risponde al nome di Emanuela Trane. Nata a Galatina nel 1977, ha partecipato a Destinazione Sanremo, esperienza che l’ha poi condotta verso il Festival di Sanremo 2003. Qui ha trionfato con il brano “Siamo tutti là fuori”, vincendo la sezione Proposte. Nel 2005, invece, ha trionfato alla seconda edizione di Music Farm. Finora, Dolcenera ha pubblicato sei album in studio e ha partecipato cinque volte al Festival di Sanremo. Tra i suoi brani più celebri ricordiamo “Com’è straordinaria la vita”, “Il mio amore unico”, “Ci vediamo a casa” e “Mai più noi due”. Prima ancora dell’esperienza in The Band, la cantante ha partecipato come coach di The Voice of Italy, precisamente della quarta edizione andata in onda nel 2016. Ha coltivato anche la sua passione per la recitazione, prendendo parte a film come Scrivilo sui muri e Il nostro Messia. Su Instagram, Dolcenera è seguita da 210mila follower.

The Band streaming e TV

Ora che abbiamo scoperto chi è Dolcenera, possiamo invece soffermarci su dove vedere in diretta TV e live streaming The Band. Come già anticipato, il programma va in onda da venerdì 22 aprile 2022 in prima serata, ore 21:25, su Rai 1. Per seguirlo in diretta è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD, così come al tasto 101 per la pay-tv di Sky. Chi invece vuole seguire The Band in live streaming può farlo tramite RaiPlay.