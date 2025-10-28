Dogman: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, martedì 28 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Dogman, film drammatico del 2023 scritto e diretto da Luc Besson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un camion guidato da un paraplegico travestito e che trasporta numerosi cani viene fermato per un controllo, e l’uomo è preso in custodia dalle autorità. Viene chiamata la psichiatra Evelyn perché lo interroghi su quello che è successo e l’uomo, Doug, inizia a raccontarle la sua storia, in un lungo flashback.

Doug nasce in una famiglia disfunzionale dove subisce, insieme alla madre, le violenze del padre e del fratello, alcolizzati e fanatici religiosi. Trova conforto solo nei numerosi cani di famiglia (usati per i combattimenti illegali), con cui ha un’affinità fuori dal comune. Quando il fratello dice al padre che Doug dà da mangiare agli animali, invece di affamarli come da lui ordinato, e Doug ammette di volere più bene ai cani che alla famiglia, il genitore lo punisce chiudendolo nella gabbia dei cani in cortile, dove vive abbandonato in misere condizioni. La madre, dopo l’ennesima violenza, lascia la famiglia, nuovamente incinta. Un giorno il padre si accinge a uccidere dei cuccioli appena nati da uno dei loro cani e, quando Doug interviene per fermarlo, l’uomo gli spara, tranciandogli un dito e lasciandolo paralizzato per sempre. Doug riesce a inviare un cane fuori dalla gabbia con il suo dito in una bustina in modo che lo consegni alla polizia e così viene salvato dalle autorità. Il padre si suicida poco dopo in prigione, mentre il fratello, liberato dopo qualche anno, viene subito ucciso dai cani di Doug.

Dogman: il cast

Abbiamo visto la trama di Dogman, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Caleb Landry Jones: Douglas “Doug” Munrow

Lincoln Powell: Douglas “Doug” Munrow adolescente

Jonica T. Gibbs: Evelyn

Christopher Denham: Ackerman

Clemens Schick: Mike Munrow

John Charles Aguilar: El Verdugo

Grace Palma: Salma

Alexander Settineri: Richie Munrow

Michael Garza: Juan

Iris Bry: Madre di Douglas

Corinne Delacour: Madre di Evelyn

Joe Sheridan: Rodney

Tom Leeb: Carter

Marisa Berenson: Moglie aristocratica

Tom Hudson: Assistente di Ackerman

Jérémy Finet: Annie Lennox, drag queen

Emeric Bernard-Jones: Cher, drag queen

Kyran Peet: Madonna, drag queen

Kam Hugh: Kam Hugh, drag queen

Cameron Alexander: Cabarettista

Streaming e tv

Dove vedere Dogman in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 28 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.