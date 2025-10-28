Dogman: tutto quello che c’è da sapere sul film di Luc Besson
Dogman: trama, cast e streaming del film su Rai 3
Questa sera, martedì 28 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Dogman, film drammatico del 2023 scritto e diretto da Luc Besson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Un camion guidato da un paraplegico travestito e che trasporta numerosi cani viene fermato per un controllo, e l’uomo è preso in custodia dalle autorità. Viene chiamata la psichiatra Evelyn perché lo interroghi su quello che è successo e l’uomo, Doug, inizia a raccontarle la sua storia, in un lungo flashback.
Doug nasce in una famiglia disfunzionale dove subisce, insieme alla madre, le violenze del padre e del fratello, alcolizzati e fanatici religiosi. Trova conforto solo nei numerosi cani di famiglia (usati per i combattimenti illegali), con cui ha un’affinità fuori dal comune. Quando il fratello dice al padre che Doug dà da mangiare agli animali, invece di affamarli come da lui ordinato, e Doug ammette di volere più bene ai cani che alla famiglia, il genitore lo punisce chiudendolo nella gabbia dei cani in cortile, dove vive abbandonato in misere condizioni. La madre, dopo l’ennesima violenza, lascia la famiglia, nuovamente incinta. Un giorno il padre si accinge a uccidere dei cuccioli appena nati da uno dei loro cani e, quando Doug interviene per fermarlo, l’uomo gli spara, tranciandogli un dito e lasciandolo paralizzato per sempre. Doug riesce a inviare un cane fuori dalla gabbia con il suo dito in una bustina in modo che lo consegni alla polizia e così viene salvato dalle autorità. Il padre si suicida poco dopo in prigione, mentre il fratello, liberato dopo qualche anno, viene subito ucciso dai cani di Doug.
Dogman: il cast
Abbiamo visto la trama di Dogman, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Caleb Landry Jones: Douglas “Doug” Munrow
- Lincoln Powell: Douglas “Doug” Munrow adolescente
- Jonica T. Gibbs: Evelyn
- Christopher Denham: Ackerman
- Clemens Schick: Mike Munrow
- John Charles Aguilar: El Verdugo
- Grace Palma: Salma
- Alexander Settineri: Richie Munrow
- Michael Garza: Juan
- Iris Bry: Madre di Douglas
- Corinne Delacour: Madre di Evelyn
- Joe Sheridan: Rodney
- Tom Leeb: Carter
- Marisa Berenson: Moglie aristocratica
- Tom Hudson: Assistente di Ackerman
- Jérémy Finet: Annie Lennox, drag queen
- Emeric Bernard-Jones: Cher, drag queen
- Kyran Peet: Madonna, drag queen
- Kam Hugh: Kam Hugh, drag queen
- Cameron Alexander: Cabarettista
Streaming e tv
Dove vedere Dogman in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 28 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.