Dog Days: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 8 luglio 2022, va in onda su Rai 3 Dog Days. Si tratta di un film del 2018 diretto da Ken Marino e della durata di 113 minuti. Di genere commedia sentimetnale, ha come protagonista Nina Dobrev. Di seguito vediamo la trama e il cast del film.

Trama

Partiamo con la spiegazione della trama di Dog Days. Il film è ambientato in una cittadina americana dove viene mostrata la vita di più personaggi. Elizabeth è una giornalista single che deve fare i conti con il nuovo co-conduttore con cui sviluppa una certa chimica. Tara invece è una barista che sogna una vita in grande ben lontana dal bancone della caffetteria dove lavora e inoltre ha una cotta storica per il veterinario della città, il Dr. Mike. La sua amica Daisy è una dog sitter e ha una cotta per un cliente che non ha ancora incontrato.

Dog Days: il cast del film

Trattandosi di un film corale, Dog Days ha tantissimi attori, alcuni tra questi ben noti al pubblico del grande e piccolo schermo internazionale a partire da Nina Dobrev che interpreta Elizabeth. Di seguito vediamo quali sono i personaggi e i rispettivi interpreti:

Nina Dobrev: Elizabeth

Vanessa Hudgens: Tara

Jon Bass: Garrett

Tone Bell: Jimmy

Eva Longoria: Grace

Ron Cephas Jones: Walter

Finn Wolfhard: Tyler

Elizabeth Caro: Amelia

Lauren Lapkus: Daisy

Adam Pally: Dax

Thomas Lennon: Greg

Ryan Hansen: Peter

Jasmine Cephas Jones: Lola

Michael Cassidy: Dr. Mike

David Wain: Wacky

Tig Notaro: Danielle

Rob Corddry: Kurt

Jessica Lowe: Amy

Toks Olagundoye: Nina

Streaming e TV

Dove vedere Dog Days in diretta TV e live streaming? Il film va in onda in prima serata su Rai 3 venerdì 8 luglio 2022. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 3 del telecomando oppure al tasto 503 per l’HD dalle ore 21:20. Se invece vi interessa seguire la diretta streaming potete accedere a RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire tutto ciò che passa in TV. Come funziona? Basta effettuare la registrazione anche via social tramite desktop o app, dopodiché selezionare il programma o il canale che più vi interessa.