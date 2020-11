Doc – Nelle tue mani: anticipazioni, trama e cast della decima puntata, 19 novembre

Stasera, giovedì 19 novembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la decima e ultima puntata della prima stagione di Doc – Nelle tue mani, la fortunata serie tv con Luca Argentero, tornata dopo lo stop a causa del Coronavirus. “Nella prima parte della stagione ci sono tantissime domande senza risposta e finalmente in queste nuove puntate, alcune di queste risposte arriveranno – ha detto Argentero -. Qualcosa rimarrà ovviamente aperto ma alcune cose troveranno una loro soluzione. Insomma sarà un finale di stagione in cui alcune cose arriveranno secche e dure”. Ma cosa succederà stasera nella decima e ultima puntata di Doc – Nelle tue mani composta da un solo episodio? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: la trama dell’ultima puntata

Stasera andrà in onda un solo episodio (alle 22,45 spazio ad AmaSanremo) di Doc – Nelle tue mani, il finale di stagione. Andrea sarà estremamente preoccupato per le condizioni di salute di Agnese. La situazione medica della donna, infatti, non sarà per nulla positiva e non prometterà bene. Il dottor Fanti, infatti, dovrà fare i conti con un continuo peggioramento del quadro clinico della sua ex moglie e questa situazione lo renderà particolarmente vulnerabile. Nell’ultima puntata di Doc – Nelle tue mani Andrea non potrà fare ciò che realmente sente si dover fare per salvarle la vita. Il motivo? Sul suo capo pendono delle accuse molto gravi e pesanti, tra cui quella di aver falsificato dei dati molto importanti di una sperimentazione farmaceutica. Cosa succederà a questo punto? Fanti riuscirà a trovare la soluzione adatta per poter salvare la vita ad Agnese oppure dobbiamo aspettarci un finale a sorpresa di questa prima stagione?

Doc – Nelle tue mani: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni sulla trama della decima e ultima puntata di Doc – Nelle tue mani, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Luca Argentero: Andrea Fanti

Sara Lazzaro: Agnese Tiberi

Matilde Gioli: Giulia Giordano

Gianmarco Saurino: Lorenzo Lazzarini

Pierpaolo Spollon: Riccardo Bonvegna

Simona Tabasco: Elisa Russo

Alberto Boubakar Malanchino: Gabriel Kidane

Silvia Mazzieri: Alba Patrizi

Raffaele Esposito: Marco Sardoni

Giovanni Scifoni: Enrico Sandri

Beatrice Grannò: Carolina Fanti

Elisa Di Eusanio: Teresa Maraldi

Streaming e tv

Dove vedere Doc – Nelle tue mani in diretta tv, streaming live e in replica? La decima e ultima puntata della serie tv va in onda oggi, giovedì 19 novembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire i vari episodi in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutte le puntate già trasmesse grazie alla funzione on demand.

