Doc – Nelle tue mani, prossima puntata: le anticipazioni del 12 novembre

Stasera, 5 novembre 2020, abbiamo visto l’ottava puntata di Doc – Nelle tue mani, ma cosa succederà nella prossima puntata (la nona, composta da un solo episodio) in programma per giovedì 12 novembre 2020 alle ore 21,20 su Rai 1? Vediamo insieme tutte le anticipazioni sull’episodio numero 15 della serie tv.

Anticipazioni: la trama della nona puntata

Nell’unico episodio della nona puntata (il quindicesimo) di Doc – Nelle tue mani dal titolo Andrea sarà al centro dell’attenzione a causa delle sue ricerche sul farmaco sperimentale Satonal. Negli episodi precedenti infatti Fanti ha trovato dei dati poco chiari riguardo al farmaco soprattutto per quanto riguarda il tasso di mortalità che sembra essere stato alterato. Le anticipazioni rivelano che Doc riceverà una pesante accusa. Un ex specializzando si recherà all’ospedale Ambrosiano e accuserà l’ex marito di Agnese di aver falsificato i dati della sperimentazione. Andrea a causa della perdita di memoria purtroppo avrà difficoltà a difendersi dalle accuse. Nella prossima puntata di Doc – Nelle tue mani il medico cercherà di avere maggiori informazioni dalle persone che lavorano con lui. Intanto Lorenzo ha ripreso a frequentare Chiara, una sua ex che non vedeva da quindici anni. Il medico si era fatto convincere dalla ragazza ad assumere droga ma dopo due giorni è stato in grado di smettere di assumere le pillole. Chiara invece è tutta la vita che si droga e questo avrà delle gravi ripercussioni sulla sua salute. Lorenzo cercherà quindi di far inserire Chiara nella lista dei trapianti, per tentare di salvarle la vita. Agnese poi avrà un malore. Andrea dovrà quindi riavvicinarsi all’ex moglie per cercare di capire quale sia il problema di salute della donna.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla prossima puntata di Doc – Nelle tue mani, ma dove vedere la puntata in diretta tv, streaming live e in replica? La seconda parte della serie tv va in onda dal 15 ottobre 2020 alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire i vari episodi in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutte le puntate già trasmesse grazie alla funzione on demand.

