Doc – Nelle tue mani: cosa è successo nella nona puntata del 12 novembre

Cosa è successo nella nona puntata di Doc – Nelle tue mani andata in onda giovedì 12 novembre 2020 su Rai 1? Oggi, 19 novembre, sarà trasmessa la decima e ultima puntata della prima stagione composta da un solo episodio. Ma andiamo a vedere cosa ci siamo persi o non ricordiamo (riassunto) nella nona puntata di Doc – Nelle tue mani. Durante la puntata il dottor Fanti si è ritrovato al centro della bufera. Un ex specializzando del medico affetto da amnesia lo ha accusato di aver falsificato il resoconto di una sperimentazione. Un’accusa grave e potenzialmente infamante, di fronte alla quale Fanti ha sentato a difendersi per l’incapacità di ricordare i fatti. La parola dell’ex specializzando è verità o menzogna? L’episodio si è giocato dunque nel tentativo di ricostruire fedelmente come sono andate le cose, mentre il medico ha provato a circondarsi delle persone che più gli vogliono bene per affrontare la vicenda con lo spirito giusto.

Streaming, tv e repliche

Abbiamo visto cosa è successo nella nona puntata di Doc – Nelle tue mani, ma dove vedere la fiction in diretta tv, streaming live e in replica? La seconda parte della serie tv va in onda dal 15 ottobre 2020 alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire i vari episodi in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutte le puntate già trasmesse grazie alla funzione on demand.

