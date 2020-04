Doc – Nelle tue mani anticipazioni: cosa succede nella terza puntata

DOC NELLE TUE MANI ANTICIPAZIONI – Dopo il successo delle prime due puntate, torna questa sera – giovedì 9 aprile 2020 – su Rai 1 una nuova puntata di Doc, Nelle tue mani, il medical drama con protagonista Luca Argentero. La serie s’ispira a una storia vera, quella del medico Pierdante Piccioni. La fiction è composta da 4 puntate, ognuna delle quali formata da due episodi. Quella che va in onda stasera è la terza. Cosa succede? Qual è la trama? Vediamo insieme le anticipazioni della terza puntata di Doc, Nelle tue mani.

Doc – Nelle tue mani: anticipazioni, la trama della terza puntata

Vediamo le anticipazioni di questa sera (qui cosa è successo nelle precedenti puntate). Nel primo episodio intitolato “L’errore” in ospedale arriva una paziente molto esigente che pretende di essere visitata solo dal dottor Fanti, ignara delle sue attuali condizioni di salute. Per evitare di peggiorare la situazione, Giulia riesce a richiamare in ospedale Andrea, che davanti alla paziente finge di essere ancora il primario del reparto: è proprio in questa occasione, però, che il medico commette un grave errore che rischia di mettere a repentaglio l’ospedale intero.

Nel secondo episodio (il sesto in totale), dal titolo Come eravamo, faremo un tuffo nel passato di Andrea Fanti: il medico si trova ancora nella sua bella famiglia felice, la famiglia che ancora oggi vorrebbe avere e che non riesce ad accettare di avere perso. Al lavoro, intanto, la competizione con il collega Marco si fa sempre più accesa e rischia di minare l’armonia familiare di Fanti.

Appuntamento dunque con la terza puntata di Doc – Nelle tue mani stasera, giovedì 9 aprile 2020, alle ore 21.25 su Rai 1.

