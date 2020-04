Doc – Nelle tue mani: cosa è successo nella seconda puntata

Questa sera, 9 aprile 2020, su Rai 1 torna Doc – Nelle tue mani, la fiction con Luca Argentero. Ma cosa è successo nella prima e nella seconda puntata di Doc – Nelle tue mani andate in onda il 26 marzo e il 2 aprile? Di seguito tutte le informazioni con il riassunto dei primi quattro episodi trasmessi.

Cosa è successo nella seconda puntata

Nel terzo episodio, intitolato Niente di personale, abbiamo visto Andrea tornare in reparto ma questa volta come aiutante degli specializzandi, che fino a poche settimane prima erano letteralmente terrorizzati dalla sua sola presenza. Questa novità ha messo un po’ tutti in difficoltà, in particolare gli specializzandi. Andrea nel frattempo ha deciso di recuperare il suo rapporto con l’ex moglie, nonostante siano passati anni dalla loro separazione. Giulia, con la quale ha avuto una relazione, non riesce a sopportare questa piega degli eventi e la collaborazione tra i due per lavorare sul caso di un giovane manager si rivela ostica e ricca di sorprese.

Nel quarto episodio “Una cosa buona che fa male” di Doc, Nelle tue mani, abbiamo visto l’arrivo di un malato particolarmente caro a Giulia. Questa novità ha alimentato la competizione fra gli specializzandi e Andrea ha colto al volo l’occasione per iniziare a conoscerli per davvero. Inoltre il protagonista di Doc ha coinvolto anche il reparto nella ricerca della password della sua email che potrebbe aiutarlo a ricostruire una parte importante del suo passato.

Cosa è successo nella prima puntata

Nei primi due episodi di Doc – Nelle tue mani (“Meno 12” e “Selfie”) abbiamo conosciuto un giovane e brillante primario di Medicina Interna, Andrea Fanti (Luca Argentero). Un giorno il dottor Fanti viene colpito da uno sparo che spezza in due la sua vita cancellando dal suo cervello i ricordi degli ultimi dodici anni di vita. La memoria di Andrea si è fermata a un passo dalla morte di suo figlio Mattia e così si ritrova a dover di nuovo affrontare il lutto e scoprire alcune verità che non ricordava, separazione dalla moglie compresa.

Nel secondo episodio, Andrea viene spostato in quello che era il suo reparto, quello di Medicina Interna, nella speranza che col passare del tempo il luogo a lui più familiare lo aiuti a recuperare i ricordi. Al suo fianco c’è Giulia (Matilde Gioli), la dottoressa che lui stesso ha seguito e formato e la donna che lui amava segretamente. Tocca a lei seguire la sua riabilitazione scoprendo presto che si trova ad avere a che fare con un uomo diverso da quello che conosceva. L’istinto medico di Andrea, però, riaffiora presto coinvolgendolo nel caso del suo compagno di stanza, Jacopo, un ragazzino con una patologia complessa e un grande segreto…

Doc – Nelle tue mani: quante puntate sono, quando finisce

Abbiamo visto cosa è successo nelle prime due puntate di Doc – Nelle tue mani, ma quante puntate sono previste? Quando finisce la serie tv? In totale le puntate di Doc – Nelle tue mani sono otto: quattro andranno in onda tra marzo e aprile; le altre quattro ancora non è stato reso noto. A causa dell’emergenza Coronavirus la produzine è stata rallentata e, ad oggi, le ultime quattro puntate non sono ancora state completate. Quando vanno in onda le prime quattro puntate di Doc – Nelle tue mani su Rai 1? Di seguito la programmazione della fiction in prima tv assoluta per quanto riguarda la prima parte:

Prima puntata (episodi 1 e 2): giovedì 26 marzo 2020 TRASMESSA

Seconda puntata (episodi 3 e 4): giovedì 2 aprile 2020 TRASMESSA

Terza puntata (episodi 5 e 6): giovedì 9 aprile 2020

Quarta puntata (episodi 7 e 8): giovedì 16 aprile 2020