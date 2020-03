Doc Nelle tue mani: quante puntate sono, durata episodi

Da questa sera, giovedì 26 marzo 2020, su Rai 1 va in onda la fiction Doc – Nelle tue mani, fiction con Luca Argentero: ma quante puntate sono previste? Quanti episodi? E quando andranno in onda? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Prima di tutto occorre fare una distinzione tra le puntate pronte e quelle che, invece, sono ancora in fase di preparazione. In totale le puntate di Doc – Nelle tue mani sono otto: quattro andranno in onda da oggi, 26 marzo; le altre quattro ancora non è stato reso noto. Perché? Semplice, l’emergenza Coronavirus ha rallentato la macchina di produzione e, ad oggi, le ultime quattro puntate non sono ancora state completate. Stando alla dichiarazione di Luca Argentero, ospite a Domenica In il 22 marzo 2020, possiamo aspettarci la messa in onda delle puntate restanti nell’autunno 2020.

Quando vanno in onda le prime quattro puntate di Doc – Nelle tue mani su Rai 1? Di seguito la programmazione della fiction in prima tv assoluta per quanto riguarda la prima parte:

Prima puntata (episodi 1 e 2): giovedì 26 marzo 2020

Seconda puntata (episodi 3 e 4): giovedì 2 aprile 2020

Terza puntata (episodi 5 e 6): giovedì 9 aprile 2020

Quarta puntata (episodi 7 e 8): giovedì 16 aprile 2020

Doc – Nelle tue mani: quanto durano gli episodi?

Quanto dura una puntata di Doc – Nelle tue mani? Prima di tutto bisogna fare una distinzione tra puntata e episodio. Ciascuna puntata di Doc – Nelle tue mani è composta da due episodi. Un episodio di Doc – Nelle tue mani dura tra i 75 e i 60 minuti. Il primo intitolato Meno Dodici dura 75 minuti. Il secondo episodio, Selfie, dura un’ora precisa. La prima puntata, quindi, formata dalla somma del primo e del secondo episodio dura due ore e quindici minuti.

Dove vedere la fiction in tv e streaming

La fiction Doc – Nelle tue mani va in onda da oggi, 26 marzo, su Rai 1 (in chiaro, gratis). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare i vari episodi trasmessi grazie alla funzione ondemand.

