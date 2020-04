Doc – Nelle tue mani anticipazioni: cosa succede nella quarta e ultima puntata

DOC NELLE TUE MANI ANTICIPAZIONI – Dopo il successo delle prime due puntate, torna questa sera – giovedì 16 aprile 2020 – su Rai 1 una nuova puntata di Doc, Nelle tue mani, il medical drama con protagonista Luca Argentero. La serie s’ispira a una storia vera, quella del medico Pierdante Piccioni. La fiction è composta da 4 puntate, ognuna delle quali formata da due episodi. Quella che va in onda stasera è la quarta e ultima (per questa primavera). Cosa succede? Qual è la trama? Vediamo insieme le anticipazioni della quarta ed ultima puntata di Doc, Nelle tue mani.

Doc – Nelle tue mani: anticipazioni, la trama della quarta puntata

Vediamo le anticipazioni di questa sera (qui cosa è successo nelle precedenti puntate). Nel settimo episodio dal titolo “Like”, vedremo l’arrivo in reparto di Carolina, colpita da una patologia misteriosa, che farà esplodere nuovi conflitti tra Andrea Fanti e la moglie Agnese. La situazione sarà delicata e per il bene della figlia i due cercheranno una soluzione. L’attenzione dei giovani specializzandi, invece, sarà catturata da un’influencer e Alba non riuscirà a nascondere la sua gelosia nei confronti di Riccardo.

Nell’ottavo (e, per ora, ultimo) episodio “Il giuramento di Ippocrate” Fanti proverà a recuperare il suo ruolo di padre: sarà al fianco di Carolina che cercherà di riprendersi dalla malattia, e tornerà a corteggiare Agnese. Un fastidioso mal di testa metterà in difficoltà Gabriel nella cura di un paziente, mentre Elisa e Riccardo saranno impegnati con un’aspirante astronauta.

Appuntamento dunque con la quarta ed ultima puntata di Doc – Nelle tue mani stasera, giovedì 16 aprile 2020, alle ore 21.25 su Rai 1.

Le parole di Luca Argentero

Luca Argentero (il dottor Fanti di Doc – Nelle tue mani) ha parlato del suo ruolo e dell’avventura sul set: “Questa fiction più che come una questione squisitamente lavorativa l’ho vissuta come una grande opportunità di arricchimento umano – le sue parole a TvBlog -. Non solo, ora che la fiction va in onda capisco ancora di più di quanto sia stata giusta la mia scelta nell’accettare questo ruolo. Questa opportunità mi ha arricchito molto, partendo dal periodo di preparazione del personaggio di Andrea”.

“Spero che con questa nostra fiction siamo riusciti a rendere merito ed onore ad una professione, quella del medico che sopratutto di questi tempi, pagando un caro prezzo, anche quello della propria vita, sta dimostrando di essere fondamentale per la nostra vita quotidiana – ha proseguito Argentero -. Per quel che riguarda il pubblico, che ringrazio tantissimo per l’accoglienza che ci ha riservato, spero che siamo riusciti ad intrattenerlo in un periodo cosi difficile, regalando loro anche qualche momento di svago e di emozione”.

