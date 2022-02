Chi è Ditonellapiaga, la giovane cantante in gara con Donatella Rettore a Sanremo 2022

Chi è Ditonellapiaga, giovane cantante romana in coppia al Festival di Sanremo 2022 con Donatella Rettore? Si tratta di uno dei talenti più interessanti della musica italiana, per un’accoppiata che lascerà senz’altro il segno sul palco dell’Ariston. Le due artiste portano il brano Chimica. Ma chi è Ditonellapiaga? Scopriamolo insieme.

Carriera e canzoni

Margherita Carducci, questo il vero nome di Ditonellapiaga, è nata nel 1997 a Roma. Ha dunque 24 anni. Icona urbana della scena musicale contemporanea, inizia a farsi notare nel 2019 grazie al suo singolo Parli e, nel 2021, pubblica il suo primo EP: Spreco di potenziale. Dal grande talento, è una delle giovani cantautrici italiane di maggior successo. Appassionata di musica fin dall’infanzia, Margherita muove i primi passi nella scena musicale underground di Roma da adolescente. Ditonellapiaga è cresciuta ascoltando le grandi popstar americane, per poi virare verso il soul e il jazz durante l’adolescenza.

La svolta della sua vita artistica è l’incontro con i due producer romani Bbrod. Grazie a questa unione si mette alla prova come cantautrice, abbracciando sonorità elettroniche e diventando in poco tempo una giovane star dell’urban. Nel 2019 esce il suo primo singolo, Parli, che riscuote un discreto successo nell’ambiente urbano contemporaneo. Nel 2020 Ditonellapiaga, in gara con Donatella Rettore al Festival di Sanremo 20222, si impone pubblicando diversi singoli e il suo primo EP.

Verso la fine del 2020 riscuote un discreto successo grazie alla pubblicazione della cover Per un’ora d’amore (Matia Bazar), che viene inserita nella colonna sonora di Anni da cane (primo film italiano prodotto da Amazon Prime). A fine 2021 collabora con il concittadino Fulminacci e, insieme, scrivono e cantano Non ti perdo mai. Il 14 gennaio di quest’anno è uscito il suo primo album: Camouflage. Alcune sue composizioni accompagnano le scene relative alla realizzazione delle due opere dello street artist di fama internazionale Tvboy in “Note di viaggio. Il film”, il documentario che racconta le canzoni di Francesco Guccini. La grande occasione per farsi conoscere dal grande pubblico arriva con la partecipazione al Festival di Sanremo 2022 in coppia con Donatella Rettore, con il brano Chimica.

Vita privata: fidanzato e Instagram

Non sappiamo molto della vita privata di Dinonellapiaga, nome d’arte di Margherita Carducci. La cantante in gara a Sanremo 2022 è molto riservata, quindi non sappiamo se ha o meno un fidanzato. Su Instagram è attualmente seguita da oltre 8mila persone, numero destinato ad esplodere dopo la sua partecipazione al Festival.