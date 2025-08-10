Din Don 9 – Paesani spaesati: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, 10 agosto 2025, su Italia 1 in prima visione va in onda Din Don 9 – Paesani spaesati, il nuovo capitolo della saga cinematografica con Enzo Salvi e Maurizio Mattioli. Vediamo tutte le informazioni.

Trama

Don Donato accompagna la sua congrega di paesani a visitare Roma World, un parco divertimenti a tema ambientato nell’antica Roma. Nel frattempo, tuttavia, i preparativi per il matrimonio tra Luna e Luigi vengono interrotti dall’arrivo del fratello gemello del vescovo, Angelo, il quale è alla disperata ricerca di un’eredità nascosta da qualche parte e composta dalla bellezza di 12 lingotti d’oro. Don Donato si unisce alla caccia al tesoro, approfittando dell’assenza del vescovo, in trasferta a Roma per una missione.

Din Don 9: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Si tratta di una divertente commedia per la tv in onda stasera in prima visione. La regia è di Raffaele Mertes. Nel cast Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Andrea Dianetti, Gabriele Carbotti.

Streaming e tv

Dove vedere Din Don 9 in tv e streaming? Appuntamento su Italia 1 questa sera, 10 agosto 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.