Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:03
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Din Don 9 – Paesani spaesati: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Din Don 9 – Paesani spaesati: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, 10 agosto 2025, su Italia 1 in prima visione va in onda Din Don 9 – Paesani spaesati, il nuovo capitolo della saga cinematografica con Enzo Salvi e Maurizio Mattioli. Vediamo tutte le informazioni.

Trama

Don Donato accompagna la sua congrega di paesani a visitare Roma World, un parco divertimenti a tema ambientato nell’antica Roma. Nel frattempo, tuttavia, i preparativi per il matrimonio tra Luna e Luigi vengono interrotti dall’arrivo del fratello gemello del vescovo, Angelo, il quale è alla disperata ricerca di un’eredità nascosta da qualche parte e composta dalla bellezza di 12 lingotti d’oro. Don Donato si unisce alla caccia al tesoro, approfittando dell’assenza del vescovo, in trasferta a Roma per una missione.

Din Don 9: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Si tratta di una divertente commedia per la tv in onda stasera in prima visione. La regia è di Raffaele Mertes. Nel cast Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Andrea Dianetti, Gabriele Carbotti.

Streaming e tv

Dove vedere Din Don 9 in tv e streaming? Appuntamento su Italia 1 questa sera, 10 agosto 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Un amore come te: tutto quello che c’è da sapere sul film turco
TV / Imma Tataranni 2 (replica): le anticipazioni (trama e cast) della settima puntata
TV / Freedom: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 10 agosto su Rete 4
Ti potrebbe interessare
TV / Un amore come te: tutto quello che c’è da sapere sul film turco
TV / Imma Tataranni 2 (replica): le anticipazioni (trama e cast) della settima puntata
TV / Freedom: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 10 agosto su Rete 4
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 10 agosto 2025, su Rai 3
TV / Ascolti tv sabato 9 agosto: Evviva!, Ciao Darwin
TV / Messa in tv 10 agosto 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Una moglie bellissima: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / El Dorado: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Evviva!: tutto quello che c’è da sapere sullo show di Gianni Morandi in replica su Rai 1
TV / Ciao Darwin 9: le anticipazioni (ospiti, squadre e cast) della quinta puntata in replica
Ricerca