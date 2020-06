DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 9 giugno, su La 7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 9 giugno 2020, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata su La7. Anche stavolta il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio anche nella puntata di oggi, ovviamente, all’emergenza Coronavirus, senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera, 9 giugno

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris tornerà a parlare di Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Tanto spazio, come sempre, verrà dato alla politica, con le varie tensioni tra maggioranza e opposizione relativamente alla ripartenza di un’Italia profondamente ferita dall’epidemia da Covid-19. Proprio ieri Vittorio Colao, alla guida di una task force da ormai settimane, ha consegnato all’esecutivo guidato dal premier Giuseppe Conte un piano, in sei punti, per il rilancio del Paese. Ora sarà la politica, come ha osservato lo stesso ex Ceo di Vodafone, a dover decidere quale percorso di riforme intraprendere. Spazio anche all’affaire Fontana, che ha visto il governatore lombardo e sua moglie Roberta Dini essere al centro di un’inchiesta, realizzata da Report, riguardante una fornitura di camici ai medici della regione Lombardia nel pieno dell’emergenza sanitaria.

Come da tradizione poi a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli e la satira affidata a Gene Gnocchi. Appuntamento dunque stasera in prima serata dalle 21.15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Gli ospiti di stasera di DiMartedì:

Roberto Speranza, ministro della Salute

Matteo Salvini, segretario Lega

Enrico Letta, direttore scuola affari internazionali

Pier Luigi Bersani

Virginia Raggi, sindaca di Roma

Mattia Santori e Jasmine Cristallo movimento 6000 sardine

Barbara Gallavotti, biologa e autrice Superquark

Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute

Ranieri Guerra, Direttore Vicario OMS

Antonella Viola, immunologa Università Padova

Luciano Gattinoni, professore emerito Università Gottingen

Fabrizio Pagani, economista

I giornalisti Concita De Gregorio e Fabrizio Roncone, i direttori Marco Damilano, L’Espresso, Luciano Fontana, Corriere della Sera, Maurizio Molinari, La Repubblica, Alessandro Sallusti, Il Giornale, Massimo Giannini, La Stampa, Pietro Senaldi, Libero

Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos

DiMartedì anticipazioni, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. La sesta edizione è iniziata martedì 21 gennaio 2020. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

