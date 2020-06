Roberta Dini: chi è la moglie di Attilio Fontana, il governatore della Regione Lombardia

In questi ultimi giorni non si fa che parlare della moglie di Attilio Fontana, il governatore della Regione Lombardia, per via di un’inchiesta di Report, trasmissione in onda su Rai 2 e condotta da Sigfrido Ranucci, riguardante una fornitura di camici per i medici lombardi nel pieno dell’emergenza Coronavirus. Tale inchiesta, che va in onda lunedì 8 giugno, è stata anticipata da Il Fatto Quotidiano in questi termini: “Il 16 aprile la Dama SpA si aggiudica, senza gara, una fornitura di camici alla Regione Lombardia – tramite Aria, l’agenzia regionale pubblica degli acquisti – per 513mila euro. La Dama spa, che produce il noto marchio Paul&Shark, appartiene per il 10%, tramite la DIVADUE srl, alla moglie di Attilio Fontana, Roberta Dini. Il resto delle quote fa riferimento, tramite una fiduciaria svizzera, al fratello: Andrea Dini”. Il giornale diretto da Marco Travaglio per questo motivo è stato querelato dal presidente Fontana, il quale si è detto “totalmente estraneo alla vicenda”. Ma chi è Roberta Dini, la moglie del governatore? Cosa sappiamo su di lei? Vediamo qui di seguito qualche informazione in più.

Roberta Dini, chi è la moglie del presidente della Regione Lombardia

Roberta Dini, moglie di Attilio Fontana, proviene da una famiglia facoltosa che nel 1975 ha fondato Paul & Shark, noto marchio di abbigliamento italiano di lusso famoso a livello internazionale. Come racconta Il Foglio, però, la storia della famiglia di Roberta è più antica e risalente agli anni Venti, quando Gian Ludovico Dini fondò la Dama Spa, azienda di filato specializzata anche in altre produzioni, come le scatole per confezionare i capi, le quali fruttarono collaborazioni con grandi case di moda come Balenciaga a Christian Dior.

Nipote dell’architetto Claudio Dini, Roberta Dini in Fontana è cugina di Francesco, noto manager. L’azienda attualmente esporta il 90 per cento all’estero ma Roberta non è più ai suoi vertici. Roberta è la seconda moglie di Attilio Fontana, che aveva precedentemente sposato Laura Castelli. La coppia ha tre figli ed è molto riservata: Fontana, infatti, pur avendo dei profili social molto attivi, non posta immagini di vita privata o familiare.

