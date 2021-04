DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 27 aprile, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 27 aprile 2021, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio anche nella puntata di oggi, ovviamente all’emergenza Coronavirus, senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 27 aprile 2021, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera, 27 aprile

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà, ovviamente, della situazione sanitaria, economica e sociale. Al centro dell’attenzione la campagna vaccinale: il traguardo delle 500mila dosi somministrate al giorno entro fine mese è vicino. Queste sono settimane decisive nella lotta alla pandemia. Ieri un primo ritorno alla vita di un tempo con le riaperture di cinema, teatri, bar e ristoranti all’aperto e la ripresa della scuola in presenza per molti ragazzi. Resta per ora, nonostante le dure critiche della Lega, il coprifuoco alle 22. Draghi ha parlato di rischio ragionato: è giusto ripartire o è ancora troppo presto?

Anche di questo si parlerà con ospiti, esperti, politici e giornalisti. Spazio poi al Recovery Plan, con il premier che ha presentato alle Camere il Pnrr, un piano da 248 miliardi che verrà presentato a Bruxelles il 30 aprile. “In ballo il destino del Paese, no a miopi visioni di parte”, ha detto Draghi. Con queste misure l’Italia si candida a ricevere i fondi necessari a ripartire dopo la pandemia. “Presto un dl per aiutare giovani ad acquistare casa. Sarà possibile contrarre un mutuo senza pagare un anticipo, grazie all’introduzione di una garanzia statale”, ha aggiunto il Presidente del Consiglio.

Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli. Appuntamento dunque stasera, 27 aprile, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Tra gli ospiti di stasera di Giovanni Floris ci saranno:

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

