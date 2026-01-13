DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 13 gennaio 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 13 gennaio 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 13 gennaio 2026, di DiMartedì.

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Tema del giorno, nuovo anno, nuove promesse, i piani della premier Giorgia Meloni per il 2026 e la politica che scalda i motori in vista delle elezioni politiche del prossimo anno. Nel mezzo, l’appuntamento con il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati che divide maggioranza e opposizioni, ma pure le linee di frattura tra gli schieramenti sugli eventi di politica estera che stanno monopolizzando le attenzioni di tutto il mondo: dalle mosse di Trump su Venezuela, Colombia e Cuba, alla crisi iraniana, alle stesse vicende interne negli Stati Uniti, alla guerra in Ucraina. Sul fronte dell’economia attenzione poi ai rincari previsti per questo inizio d’anno e alle novità per le tasche dei cittadini sul fronte di tasse e pensioni con l’entrata in vigore della nuova legge di stabilità. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 13 gennaio 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

Alessandro Di Battista

Giuseppe Conte

Pierluigi Bersani

