13 gennaio 2026
TV
TV

DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 13 gennaio 2026 su La7

di Anton Filippo Ferrari
DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 13 gennaio 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 13 gennaio 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 13 gennaio 2026, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Tema del giorno, nuovo anno, nuove promesse, i piani della premier Giorgia Meloni per il 2026 e la politica che scalda i motori in vista delle elezioni politiche del prossimo anno. Nel mezzo, l’appuntamento con il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati che divide maggioranza e opposizioni, ma pure le linee di frattura tra gli schieramenti sugli eventi di politica estera che stanno monopolizzando le attenzioni di tutto il mondo: dalle mosse di Trump su Venezuela, Colombia e Cuba, alla crisi iraniana, alle stesse vicende interne negli Stati Uniti, alla guerra in Ucraina. Sul fronte dell’economia attenzione poi ai rincari previsti per questo inizio d’anno e alle novità per le tasche dei cittadini sul fronte di tasse e pensioni con l’entrata in vigore della nuova legge di stabilità. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 13 gennaio 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

  • Alessandro Di Battista
  • Giuseppe Conte
  • Pierluigi Bersani

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
