Diaz: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, domenica 9 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Diaz – Don’t Clean Up This Blood, film del 2012 diretto da Daniele Vicari ed incentrato sui fatti del G8 di Genova. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La notte del 21 luglio 2001 93 persone, di età, nazionalità e condizione sociale differente, si trovano a pernottare nella scuola Diaz, messa a disposizione dal comune di Genova come dormitorio, sede del media center e dell’assistenza legale dell’organismo promotore, dopo che, durante la giornata, un automezzo della polizia, passato più volte di fronte all’edificio, è stato per alcuni momenti circondato da un gruppo di no-global e fatto oggetto del lancio, andato a vuoto, di una bottiglia di vetro; le vicende di alcune di loro si intrecciano con gli avvenimenti che seguiranno.

Diaz: il cast

Abbiamo visto la trama di Diaz, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Claudio Santamaria: Max Flamini

Jennifer Ulrich: Alma Koch

Elio Germano: Luca Gualtieri

Davide Iacopini: Marco

Ralph Amoussou: Etienne

Emilie De Preissac: Cecile

Fabrizio Rongione: Nick Janssen

Renato Scarpa: Anselmo Vitali

Mattia Sbragia: Armando Carrera

Duccio Camerini: Aldoino Fracassi

Antonio Gerardi: Achille Faleri

Paolo Calabresi: Francesco Scaroni

Francesco Acquaroli: Vinicio Meconi

Alessandro Roja: Marco Cerone

Eva Cambiale: Donata Stranieri

Rolando Ravello: Rodolfo Serpieri

Nicodim Ungureanu: Gianluca Zoccoli

Sorin-Hroni Godi: Luciano Merola

Monica Bîrlădeanu: Constantine Giornal

Ignazio Oliva: Marzio Pisapia

Alexandru Bindea: Fedele Pasticci

Cosmin Seleni: Girolamo Volpi

Clara Voda: Daniela Tenuti

Camilla Semino Favro: Franci

Aylin Prandi: Maria

Michaela Bara: Karin

Maximilian Mauff: Karl

Sarah Marecek: Inga

Lilith Stangenberg: Bea

George Remes: John

Christian Blumel: Ralph

Christoph Letkowski: Rudy

Friederike Straub: Jutha

Ana Ularu: Gala

Esther Ortega: Ines

Pietro Ragusa: Aaron

Jerry Mastrodomenico: Sesto Vivaldi

Jacopo Maria Bicocchi: Silvio Pieri

Bruno Armando: Giocondo Mazzieri

Mircea Caraman: Vittorio Donati

Alessia Giuliani: Simplicia Spregiotti

Renato Marchetti: Modesto Merlini

Ioana Picos: Gilda

James Longshore: Charles

Razvan Hincu: Amico John

Cristiano Morroni: responsabile GSF

Simone Sabani: Medero Piacioni

Alessandro Procoli: Sapori

Marco Conidi: Turi

Massimiliano Franciosa: Cantone

Marit Nissen: Madre Alma

David Brandon: Padre Inga

Maximilian Dirr: Fratello Ralf

Antonio Zavatteri: Carabiniere

Federico Pacifici: Funzionario Questura

Pino Calabrese: Pubblico Ministero

Streaming e tv

Dove vedere Diaz in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 9 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.