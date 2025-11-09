Diaz: tutto quello che c’è da sapere sul film
Diaz: trama, cast e streaming del film su Rai 2
Questa sera, domenica 9 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Diaz – Don’t Clean Up This Blood, film del 2012 diretto da Daniele Vicari ed incentrato sui fatti del G8 di Genova. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
La notte del 21 luglio 2001 93 persone, di età, nazionalità e condizione sociale differente, si trovano a pernottare nella scuola Diaz, messa a disposizione dal comune di Genova come dormitorio, sede del media center e dell’assistenza legale dell’organismo promotore, dopo che, durante la giornata, un automezzo della polizia, passato più volte di fronte all’edificio, è stato per alcuni momenti circondato da un gruppo di no-global e fatto oggetto del lancio, andato a vuoto, di una bottiglia di vetro; le vicende di alcune di loro si intrecciano con gli avvenimenti che seguiranno.
Diaz: il cast
Abbiamo visto la trama di Diaz, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Claudio Santamaria: Max Flamini
- Jennifer Ulrich: Alma Koch
- Elio Germano: Luca Gualtieri
- Davide Iacopini: Marco
- Ralph Amoussou: Etienne
- Emilie De Preissac: Cecile
- Fabrizio Rongione: Nick Janssen
- Renato Scarpa: Anselmo Vitali
- Mattia Sbragia: Armando Carrera
- Duccio Camerini: Aldoino Fracassi
- Antonio Gerardi: Achille Faleri
- Paolo Calabresi: Francesco Scaroni
- Francesco Acquaroli: Vinicio Meconi
- Alessandro Roja: Marco Cerone
- Eva Cambiale: Donata Stranieri
- Rolando Ravello: Rodolfo Serpieri
- Nicodim Ungureanu: Gianluca Zoccoli
- Sorin-Hroni Godi: Luciano Merola
- Monica Bîrlădeanu: Constantine Giornal
- Ignazio Oliva: Marzio Pisapia
- Alexandru Bindea: Fedele Pasticci
- Cosmin Seleni: Girolamo Volpi
- Clara Voda: Daniela Tenuti
- Camilla Semino Favro: Franci
- Aylin Prandi: Maria
- Michaela Bara: Karin
- Maximilian Mauff: Karl
- Sarah Marecek: Inga
- Lilith Stangenberg: Bea
- George Remes: John
- Christian Blumel: Ralph
- Christoph Letkowski: Rudy
- Friederike Straub: Jutha
- Ana Ularu: Gala
- Esther Ortega: Ines
- Pietro Ragusa: Aaron
- Jerry Mastrodomenico: Sesto Vivaldi
- Jacopo Maria Bicocchi: Silvio Pieri
- Bruno Armando: Giocondo Mazzieri
- Mircea Caraman: Vittorio Donati
- Alessia Giuliani: Simplicia Spregiotti
- Renato Marchetti: Modesto Merlini
- Ioana Picos: Gilda
- James Longshore: Charles
- Razvan Hincu: Amico John
- Cristiano Morroni: responsabile GSF
- Simone Sabani: Medero Piacioni
- Alessandro Procoli: Sapori
- Marco Conidi: Turi
- Massimiliano Franciosa: Cantone
- Marit Nissen: Madre Alma
- David Brandon: Padre Inga
- Maximilian Dirr: Fratello Ralf
- Antonio Zavatteri: Carabiniere
- Federico Pacifici: Funzionario Questura
- Pino Calabrese: Pubblico Ministero
Streaming e tv
Dove vedere Diaz in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 9 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.