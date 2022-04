Diavoli 2 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, venerdì 22 aprile 2022, va in onda Diavoli 2. La nuova stagione riporta sui piccoli schermi il mondo della finanza con protagonisti Patrick Dempsey e Alessandro Borghi, che interpretano rispettivamente Dominic Morgan e Massimo Ruggero. Reduce dal successo dei primi episodi, la seconda stagione procede indisturbata nel mondo della finanza e racconta la silenziosa guerra che ha attraversato l’Occidente negli ultimi dieci anni. Massimo Ruggero è il CEO della New York-London Investment Bank, mentre Dominic Morgan lavora dietro le quinte. Ma dove vedere in diretta TV e live streaming la seconda stagione di Diavoli? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

In TV

Diavoli 2 va in onda in prima serata, a partire dalle ore 21:15, da venerdì 22 aprile 2022 su Sky Uno. Il canale principale di Sky che trasmette le serie TV è disponibile al tasto 108, ma soltanto per chi dispone di un abbonamento alla pay-tv.

Diavoli 2 live streaming

Ma non solo TV. La serie TV con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey è disponibile anche in live streaming attraverso Sky Go oppure la piattaforma di NOW, anch’essa a pagamento. In questo caso è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile, selezionando il pacchetto d’intrattenimento, dopodiché si potrà seguire in diretta la messa in onda dell’episodio selezionando il canale di Sky Uno. Chi invece non riesce a guardare la serie TV in diretta, tramite NOW può recuperare gli episodi già andati in onda anche in un secondo momento grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Ora che abbiamo spiegato dove vedere in diretta TV e live streaming la serie TV, scopriamo invece da quante puntate è composta. A differenza della prima stagione, la seconda punta a otto puntate, che saranno trasmesse a coppie. Di seguito lasciamo la programmazione di Sky, che potrebbe essere soggetta a variazioni: