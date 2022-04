Diavoli 2: trama, cast, quante puntate e streaming

Diavoli 2 va in onda su Sky a partire da venerdì 22 aprile 2022. Un appuntamento in prima serata che riporta sui piccoli schermo il rapporto conflittuale tra Massimo Ruggero e Dominic Morgan. I due protagonisti hanno le fattezze di Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Ma cosa sappiamo sulla nuova stagione della serie TV? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Trama

Secondo le prime anticipazioni, la trama di Diavoli 2 ci porta nel 2016, quando la Brexit è ormai alle porte così come le elezioni alla presidenza di Donald Trump negli Stati Uniti. La trama subisce uno sbalzo temporale: sono trascorsi quattro anni ormai da quando Massimo Ruggero ha sventato il piano di Dominic. Nonostante quello che ha perso, Massimo ha voluto preservare la sua posizione di CEO dell’NYL. E, per cercare di riguadagnarsi la fiducia del board, si lancia sulle acquisizioni filocinesi, permettendo alla Cina di entrare come investitori. Ed è qui che torna Dominic Morgan. Quest’ultimo cerca di mettere Massimo in guardia perché i suoi nuovi partner tramano alle sue spalle e sono pronti a tradirlo, soprattutto perché vi è una guerra in corso, seppur silenziosa, tra Cina e USA.

Diavoli 2: il cast della serie TV

Il cast di Diavoli 2 è composto da vecchie e nuove facce. Non possono mancare i protagonisti, Massimo Ruggero e Dominic Morgan, interpretati rispettivamente da Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Torna anche Oliver Harris, interpretato da Malachi Kirby, così come arriva Wu Zhi, interpretata da Li Jun Li. Di seguito ecco tutti gli attori e le attrici del cast di Diavoli 2 con i rispettivi personaggi:

Massimo Ruggero, interpretato da Alessandro Borghi

Dominic Morgan, interpretato da Patrick Dempsey

Oliver Harris, interpretato da Malachi Kirby

Eleanor Bourg, interpretata da Pia Mechler

Kalim Chowdrey, interpretato da Paul Chowdhry

Daniel Duval, interpretato da Lars Mikkelsen

Wu Zhi, interpretata da Li Jun Li

Cheng Liwei, interpretato da Joel de la Fuente

Nadya Wojcik, interpretata da Clara Rosager

Carolina Elsher, interpretata da Ana Sofia Martins

Quante puntate

Da quante puntate è composta la seconda stagione di Diavoli? La serie TV non segue l’impostazione della stagione precedente, per cui racconta gli eventi in un numero ridotto di episodi: invece di dieci, infatti, le puntate sono otto in totale e vanno in onda a coppie. Di seguito lasciamo la programmazione di Sky, che potrebbe essere soggetta a variazioni:

Prima puntata (episodi 1 e 2) in onda venerdì 22 aprile 2022

Seconda puntata (episodi 3 e 4) in onda venerdì 29 aprile 2022

Terza puntata (episodi 5 e 6) in onda venerdì 6 maggio 2022

Quarta puntata (episodi 7 e 8) in onda venerdì 13 maggio 2022

Streaming e TV

Dove vedere Diavoli 2 in diretta TV e live streaming? La serie TV va in onda a partire da venerdì 22 aprile 2022 in prima serata, ore 21:15, su Sky Uno, canale accessibile soltanto a chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky. In alternativa, gli episodi sono disponibili anche via streaming tramite la piattaforma di Sky Go oppure NOW.