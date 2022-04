Diavoli 2: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Diavoli 2, la serie TV ambientata nel mondo della finanza in arrivo su Sky Uno? Reduce dal successo della prima stagione, la seconda racconta come prosegue la storia di Massimo Ruggero e Dominic Morgan, forti esponenti del mondo della finanza interpretati rispettivamente da Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Le puntate in totale sono otto, un numero leggermente inferiore rispetto alla prima stagione. E, com’è abitudine ormai per Sky, vengono trasmesse a coppie. L’appuntamento con la prima puntata è prevista per venerdì 22 aprile 2022 alle ore 21:15 su Sky Uno, mentre il finale di stagione è previsto per venerdì 13 maggio 2022. Di seguito vi lasciamo la programmazione completa, salvo variazioni impreviste:

Prima puntata (episodi 1 e 2) in onda venerdì 22 aprile 2022

Seconda puntata (episodi 3 e 4) in onda venerdì 29 aprile 2022

Terza puntata (episodi 5 e 6) in onda venerdì 6 maggio 2022

Quarta puntata (episodi 7 e 8) in onda venerdì 13 maggio 2022

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Diavoli 2? Ogni appuntamento della serie TV ambientata nel mondo della finanza è composto da due episodi, della durata di 50 minuti ciascuno. La prima puntata va in onda venerdì 22 aprile 2022 e contiene l’episodio 1 e 2. La trasmissione parte alle ore 21:15, per cui immaginiamo che la messa in onda dovrebbe terminare intorno alle ore 23:00.

Diavoli 2 streaming e TV

Dove vedere in diretta TV e live streaming Diavoli 2 ve lo sveliamo subito. Come già anticipato, la serie TV arriva in prima serata con i nuovi episodi su Sky Uno, il canale disponibile al tasto 108 sulla pay-tv. In alternativa è possibile seguire gli episodi tramite live streaming attraverso Sky Go oppure NOW. Questa è la piattaforma a pagamento messa a disposizione di Sky, scaricabile anche via app per smartphone, tablet e smart TV. Una volta sottoscritto l’abbonamento mensile e scelto il pacchetto intrattenimento, è possibile seguire la diretta su Sky Uno. Chi vuole recuperare le puntate in un secondo momento può usare comodamente NOW grazie alla sua funzione on demand.