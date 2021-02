Chi è Denis Brioschi, la recluta de La Caserma

Chi è Denis Brioschi, la recluta (concorrente) de La Caserma, il docu-reality in onda su Rai 2? Il ragazzo, originario del Brasile, è uno studente di 22 anni che viene da Nova Milanese (Monza Brianza) dove vive con i suoi genitori adottivi da quando ha tre anni (“Fin da quel primo momento ho capito quanto fossi stato fortunato“). E’ iscritto all’università all’indirizzo turismo, management e territorio presso lo IULM. “Mi piace ballare. E’ da tanti anni che frequento una scuola. Facciamo i musical e l’insegnante della scuola dove vado non può fare a meno di me”, ha raccontato. Denis Brioschi ha spiegato che partecipa al reality di Rai 2, perché è da sempre affascinato dalla leva militare, che nel suo paese d’origine non è ancora obbligatoria. Come tutti i suoi coetanei, Denis è molto attivo sui social, in particolare Instagram.

Regole

Abbiamo visto chi è la recluta Denis Brioschi, ma quali sono le regole de La Caserma? Le regole da seguire sono poche. Le “reclute” dovranno svegliarsi al suono della tromba e andare a dormire al “suono del silenzio”, alle ore 23. Al massimo dovranno svolgere il “cubo”, ovvero un particolare sistema per rifare il letto. Agli istruttori i concorrenti dovranno rivolgersi sempre con la frase “comandi recluta nome congome”. Prima di parlare davanti a loro, dovranno sempre chiedere il permesso. Non potranno vestire abiti civili, ma dovranno indossare (e rispettare) la divisa militare. Inoltre dovranno sottoporsi al taglio dei capelli.

