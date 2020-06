Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 18 giugno su Canale 5

Daydreamer – Le ali del sogno è la nuova serie in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:45, al posto di Uomini e Donne. Protagonista è protagonista Can Yaman, attore già conosciuto dal grande pubblico per aver recitato in Bitter Sweet. Ma quali sono le anticipazioni di Daydreamer di oggi, 18 giugno 2020? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’episodio.

La serie, in onda in prima assoluta, è un incontro di emozioni, intrighi e passione il cui protagonista indiscusso è il sex symbol Can Yaman, che qui interpreta Can Divit, un fotografo di talento e dallo spirito ribelle che ama i viaggi e la natura. Tornato nella capitale, Can rileva l’attività di famiglia, una celebre agenzia pubblicitaria, e dovrà gestirla con il fratello Emre, un uomo serio e dedito al lavoro. La storia di questi due ragazzi s’intreccia a quella della sognatrice Sanem Aydin (interpretata da Demet Ozdemir), che vuole diventare una scrittrice famosa e trasferirsi alle Galapagos. La ragazza lavora nella drogheria di famiglia ma, cercando indipendenza, trova lavoro nell’agenzia dove lavora sua sorella. Ed è qui che conoscerà Can. Nel cast della serie troviamo un altro volto amato in Bitter Sweet, quello di Oznur Serceler, che qui interpreta Leyla, la sorella di Sanem. Vediamo le anticipazioni della giornata di oggi, 18 giugno 2020, su Canale 5.

Daydreamer, Le ali del sogno: anticipazioni episodio oggi, 18 giugno

Cosa è successo nella precedente puntata? Can ha lavorato tutto il giorno in compagnia di Sanem per creare la nuova campagna pubblicitaria di una compagnia aerea, ma decide all’ultimo minuto di cambiare il progetto. Così Emre e Aylin non possono truffare la Fikri Harika (che infatti ottiene la commissione).

Per indispettire Aysun, Mevkibe decide di organizzare un’agape a casa sua con tantissimo cibo. Ayhan si improvvisa “life coach” e convince Muzaffer, sempre più ossessionato dal pensiero di conquistare Sanem, ad essere il suo primo cliente. Intanto, la stessa Sanem si inventa un modo bizzarro per far entrare in testa a Deren e a tutti gli altri dipendenti dell’agenzia il suo nome, in modo da smetterla con il fastidioso soprannome “l’altra”.

Can, secondo le anticipazioni di Daydreamer, parla ad Emre della sua fidanzata Polen e sembra abbastanza incerto sul futuro della sua relazione, che appare sempre più instabile visto che lui e la sua amata riescono a vedersi soltanto tre volte all’anno per via dei loro impegni di lavoro. Il giorno successivo, Can organizza un barbecue nella sua abitazione per festeggiare l’incarico ottenuto dalla compagnia aerea; Emre non perde l’occasione per ricordare a Sanem che hanno stabilito un patto e che deve aiutarlo ad evitare che i progetti del fratello vadano in porto.

Nella puntata di oggi, 18 giugno, Can ha un’altra idea per la Fikri Harika: ingaggiare Arzu Tas – modella famosissima – e aggiudicarsi la campagna pubblicitaria di una nota azienda dolciaria con cui la ragazza collabora. Peccato però che Emre abbia informato Aylin di questo piano e che la perfida manager abbia un asso nella manica per boicottare il Divit. Lei conosce infatti personalmente la modella e ha in mano delle sue foto molto compromettenti, che usa per ricattarla e costringerla a firmare il contratto con la sua agenzia pubblicitaria e a stracciare quello con la Fikri. Can, a quel punto, decide di parlare di persona con Arzu, sicuro di riuscire a convincerla.

Can informa Emre di voler raggiungere Arzu nel lussuoso hotel in cui alloggia e il fratello gli consiglia di portare con sé Sanem. La ragazza ha il compito di impedire al fotografo di incontrare la modella. Nonostante tutti i bizzarri tentativi, alla fine Can accompagnato da Sanem raggiunge l’albergo. Sanem passerà al piano b, che prevede una serie di depistaggi per impedire l’incontro tra il suo capo e la cliente. Le anticipazioni di Daydreamer ci rivelano che Arzu non sarà un personaggio facile da gestire per la bella protagonista, che – davanti alle svenevoli avance dell’artista a Can – non potrà nascondere la sua gelosia.

Intanto il tecnico informato Nazim ha informato i fratelli Divit che sono stati trovati dei file sospetti sul pc della Aydin. Tutti in azienda vengono a sapere che la segretaria è probabilmente la spia che cercano. Leyla si reca alla Fikri e soffrirà nel vedere che tutti la osservano come fosse una ladra. Emre cerca di rassicurarla – è ovviamente lui ad aver usato il computer della giovane per mandare i documenti ad Aylin – e promette di aiutarla. Daydreamer vi aspetta su Canale 5 dalle ore 14:45.

Daydreamer cast

Dopo aver conquistato il pubblico italiano nel ruolo dell’imprenditore di successo Ferit Aslan nella serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, in Daydreamer – Le ali del sogno Can Yaman interpreta Can Divit, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria. Sanem Aydın è interpretata da Demet Özdemir, nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo.

