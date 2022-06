Danza con me (replica): quante puntate, durata e quando finisce lo show

Da quante puntate è composto Danza con me, lo spettacolo con Roberto Bolle proposto in replica su Rai 1? Lo show va in onda ancora una volta sabato 18 giugno 2022 in prima serata a partire dalle ore 21:25. La quinta edizione, dedicata a Carla Fracci, impreziosisce il sabato sera degli italiani. Roberto Bolle, ballerino seguitissimo, continua a proporre il suo format di successo, che tuttavia è composto da un’unica puntata, in onda in una sola serata, quindi appunto sabato 18 giugno 2022. Una quinta edizione a cui hanno partecipato in tantissimi, a partire dai conduttori che sono due: Serena Rossi e Lillo accompagnano tutta la serata e fanno da cicerone agli ospiti di Roberto Bolle. Tra i VIP chiamati per l’occasione spuntano John Malkovich, Ornella Vanoni, Margherita Buy, Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Diana Del Bufalo, le Farfalle Olimpiche, Colapesce e Dimartino, Frida Bollani Magoni.

Durata

Ma quanto dura Danza con me? Lo show con Roberto Bolle occupa la prima serata di Rai 1 in replica sabato 18 giugno 2022 ed è uno spettacolo di un solo episodio, per cui non avrà altre grandi serate. Si parte alle ore 21:25 per poi terminare intorno alle 23:55, poco prima del TG1 sera. Per questo la durata totale del programma con Roberto Bolle dovrebbe essere di circa due ore e mezza, includendo anche le pause pubblicità della Rai.

Danza con me streaming e TV

Dove vedere Danza con me in diretta TV e streaming? Il programma con Roberto Bolle come già spiegato viene mandato in onda in replica su Rai 1 sabato 18 giugno 2022 alle ore 21:25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Chi è interessato al live streaming invece può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay.