14 agosto 2025
Home » Spettacoli » TV
TV

Dangerous Waters: trama e cast del film su Italia 1

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Dangerous Waters: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Dangerous Waters è il film in onda questa sera, 14 agosto 2025, alle ore 21.20 in prima visione su Italia 1. Un avvincente thriller del 2023 diretto da John Barr. Durante una gita alcuni malviventi assaltano la barca di Rose, sua madre e il suo nuovo compagno. Ma cosa si nasconde dietro questo attacco apparentemente inspiegabile? Ma qual è la trama completa e il cast? Ecco tutte le informazioni.

Trama

La trama s’incentra sulla diciannovenne Rose (Odeya Rush) che vive in una piccola città della Florida con la madre single Alma (Saffron Burrows). Il nuovo compagno – e uomo d’affari – di Alma, Derek (Eric Dane) le conduce in un’avventura in barca a vela alle Bermuda. Quando la loro barca viene attaccata da feroci criminali e Alma viene brutalmente uccisa, gli affari di Derek si rivelano poco legittimi. Sconvolta e perseguitata da Derek e dal Capitano (Ray Liotta), Rose scopre un istinto primordiale di sopravvivenza, tentando di raggiungere la costa. In lei emerge anche uno sconosciuto desiderio di vendetta, per punire i responsabili dell’omicidio di sua madre.

Dangerous Waters: il cast del film

Eric Dane è interprete della serie tv Euphoria, e di Grey’s Anatomy nel ruolo del dottor Mark Sloan. Saffron Burrows ha recitato in episodi di You; Ray Liotta è apparso di recente in Fool’s Paradise e Cocainorso: è morto inaspettatamente all’età di 67 anni nel sonno nel mezzo delle riprese del film. Odeya Rush ha lavorato in Lady Bird.

Streaming e tv

Dove vedere Dangerous Waters in diretta tv e streaming? Appuntamento su Italia 1 in prima visione giovedì 14 agosto 2025 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
