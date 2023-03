A che ora inizia Dalla strada al Palco 2023: l’orario d’inizio su Rai 2

A che ora inizia Dalla strada al Palco 2023, la seconda edizione dello show condotto da Nek su Rai 2? Ogni puntata andrà in onda il martedì sera dalle ore 21,20 alle ore 23,59. La durata complessiva di ogni serata sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti (pause pubblicitarie incluse). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Dalla strada al Palco 2023 su Rai 2? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima martedì 28 marzo 2023; la sesta e ultima martedì 2 maggio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 28 marzo 2023, ore 21,20

Seconda puntata: martedì 4 aprile 2023, ore 21,20

Terza puntata: martedì 11 aprile 2023, ore 21,20

Quarta puntata: martedì 18 aprile 2023, ore 21,20

Quinta puntata: martedì 25 aprile 2023, ore 21,20

Sesta puntata: martedì 2 maggio 2023, ore 21,20

Come partecipare

Abbiamo visto a che ora inzia Dalla strada al Palco 2023, ma come si fa per partecipare? I casting del programma sono stati lanciati qualche mese fa, perciò la produzione potrebbe non essere più in cerca di nuovi talenti da tenere in considerazione. Ad ogni modo, si può contattare la mail castingtalenti@standbyme.tv per avere informazioni.