Dalla strada al Palco 2023: cast, come funziona, ospiti, quante puntate e streaming

Da martedì 28 marzo 2023 alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Dalla strada al Palco, la seconda edizione dello show ideato da Carlo Conti e condotto da Nek che porta in tv il variopinto mondo degli artisti di strada che si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico in studio e ad alcuni ospiti vip. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time, con la regia di Sergio Colabona, “Dalla strada al Palco” rappresenta una grande festa e una preziosa vetrina per cantanti, musicisti e artisti di strada, offrendo loro la possibilità di esibirsi e di raccontarsi nella più grande piazza d’Italia, quella televisiva.

Tra gli ospiti, nei panni dei cosiddetti “passanti importanti”, vedremo diversi artisti e personaggi del mondo dello spettacolo. I primi saranno Andrea Delogu e Carlo Conti che affiancheranno il pubblico in studio nella scelta delle tre più belle performance tra i primi 13 partecipanti che si sfideranno. I tre migliori artisti della serata andranno direttamente in finale per aggiudicarsi il premio di miglior artista di strada d’Italia.

I busker condivideranno con il pubblico i loro talenti legati a ogni forma d’arte, dalla musica al canto, dalla danza alla giocoleria, e incanteranno i telespettatori con straordinarie esibizioni all’interno di uno studio che ricrea le gioiose atmosfere delle più belle piazze. Ogni artista, oltre al proprio talento, porta con sé una storia personale, a volte commovente, altre volte eccentrica o divertente, ma che non manca mai di suscitare curiosità ed emozioni in chi l’ascolta. Ad accompagnare gli artisti sul palco la band del Maestro Luca Chiaravalli.

Come partecipare

Come partecipare a Dalla strada al Palco 2023? I casting del programma sono stati lanciati qualche mese fa, perciò la produzione potrebbe non essere più in cerca di nuovi talenti da tenere in considerazione. Ad ogni modo, si può contattare la mail castingtalenti@standbyme.tv per avere informazioni.

Dalla strada al Palco 2023: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Dalla strada al Palco 2023 su Rai 2? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima martedì 28 marzo 2023; la sesta e ultima martedì 2 maggio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 28 marzo 2023

Seconda puntata: martedì 4 aprile 2023

Terza puntata: martedì 11 aprile 2023

Quarta puntata: martedì 18 aprile 2023

Quinta puntata: martedì 25 aprile 2023

Sesta puntata: martedì 2 maggio 2023

Ma quanto dura (durata) Dalla strada al palco 2023 su Rai 2? Ogni puntata andrà in onda dalle ore 21,20 alle ore 23,59. La durata complessiva di ogni serata sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Dove vedere Dalla strada al palco 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.