Crudelia: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, venerdì 2 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Crudelia (Cruella), film del 2021 diretto da Craig Gillespie. La pellicola, con protagonista Emma Stone, è basata sul romanzo della scrittrice inglese Dodie Smith del 1956 La carica dei 101. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Inghilterra, anni ’60. Estella Miller è una bambina molto creativa con uno spiccato talento per la moda, ma anche una vena crudele che si manifesta fin dalla tenera età. Questo tratto e i suoi particolari capelli metà bianchi, metà neri portano sua madre, Catherine, a soprannominarla “Cruella”. A causa della natura ribelle di Estella, Catherine ritira la figlia dalla scuola privata che frequenta e progetta di trasferirsi a Londra. Sulla strada, si reca alla tenuta della ricca famiglia von Hellman per chiedere assistenza finanziaria. La padrona di casa si rifiuta e scatena i suoi dalmata contro Estella, che si era intrufolata nel giardino della villa e riesce a sfuggirne, e contro Catherine, che per sfuggire ai cani inferociti, invece precipita da un dirupo nel mare, perdendo la vita. Rimasta orfana, Estella raggiunge Londra e fa amicizia con due ragazzini di strada, Jasper e Horace, che la adottano come loro sorella. Per passare inosservata, inizia a tingersi i capelli di rosso.

Dieci anni dopo, Estella vive di furti insieme ai suoi fratelli adottivi, e intanto affina il proprio talento grazie agli elaborati travestimenti che concepisce. Jasper e Horace riescono, come regalo di compleanno, a procurarle un vero lavoro, da donna delle pulizie presso i grandi magazzini Liberty. Estella, dopo aver cercato invano di segnalare le proprie idee di moda all’altezzoso manager, una sera, delusa, si ubriaca e vandalizza una delle vetrine. Il giorno dopo una rinomata designer di alta moda, nota come “la Baronessa”, in visita ai grandi magazzini, rimane positivamente colpita dalla creazione di Estella e decide di assumerla presso il proprio atelier. Quest’ultima, grazie al suo talento, si guadagna la fiducia della Baronessa. Un giorno, però, nota indosso alla donna una collana che un tempo apparteneva a Catherine, sua madre. Ella le racconta che una volta una sua dipendente provò a rubargliela. Estella capisce dunque che la Baronessa è la misteriosa donna da cui si recò sua madre e chiede a Jasper e Horace di aiutarla a recuperare la collana.

Crudelia: il cast

Abbiamo visto la trama di Crudelia, ma qual è il cast completo del film su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Emma Stone: Estella Miller / Cruella de Vil

Emma Thompson: Baronessa von Hellman

Joel Fry: Jasper Badun

Paul Walter Hauser: Horace Badun

Emily Beecham: Catherine Miller

Mark Strong: John

Kirby Howell-Baptiste: Anita Darling

John McCrea: Artie

Kayvan Novak: Roger

Jamie Demetrieu: Gerald

Andrew Leung: Jeffrey

Helena Dowling: cronista

Tipper Seifert-Cleveland: Estella Miller a 12 anni

Ziggy Gardner: Jasper a 12 anni

Joseph MacDonald: Horace a 12 anni

Streaming e tv

Dove vedere Crudelia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 2 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.