Crossfire – Bloccati nell’incubo: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Crossfire – Bloccati nell’incubo, la nuova miniserie in onda su Italia 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda quattro episodi divisi in due serate: giovedì 15 e venerdì 16 dicembre 2022. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: giovedì 15 dicembre 2022

Seconda puntata: venerdì 16 dicembre 2022

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Crossfire – Bloccati nell’incubo? La messa in onda è prevista dalle ore 21,20 alle ore 23,20. La durata complessiva sarà quindi di due ore (pause pubblicitarie incluse). “In questa serie c’è molta azione. Ma allo stesso tempo emergono storie umane e dilemmi morali. Lo spettatore si chiederà fino all’ultimo: ‘Cosa avrei fatto io in quella situazione?’”, ha detto la protagonista. “È piuttosto insolito avere una donna protagonista al centro di una storia così ricca di adrenalina. Jo cercherà di salvare i suoi familiari e se stessa con l’aiuto del capo della sicurezza dell’hotel, mentre gli assassini minacciano le loro vite, costi quel che costi. Interpretarla mi ha fatto sorgere molte domande e riflettere: l’ho amata e odiata”.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Crossfire – Bloccati nell’incubo, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La miniserie, come detto, va in onda giovedì 15 e venerdì 16 dicembre 2022 alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.