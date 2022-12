Crossfire – Bloccati nell’incubo: trama, cast, quante puntate e streaming

Giovedì 15 e venerdì 16 dicembre 2022 su Italia 1 alle ore 21,20 va in onda Crossfire – Bloccati nell’incubo, la miniserie targata BBC in prima visione assoluta creata e scritta da Louise Doughty, scrittrice di best-seller e autrice di Fino in fondo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mentre prende il sole sul balcone della sua camera d’albergo e si gode una vacanza da sogno con la famiglia e gli amici, il mondo di Jo (Keeley Hawes) viene sconvolto quando si sentono degli spari in tutto il complesso. Gli uomini armati, in cerca di vendetta, hanno trasformato in un attimo un angolo di paradiso in un terrificante e straziante inferno. Gli ignari vacanzieri e il personale dell’hotel si troveranno costretti a prendere decisioni fondamentali per la loro vita in una frazione di secondo con conseguenze a volte drammatiche. “In questa serie c’è molta azione. Ma allo stesso tempo emergono storie umane e dilemmi morali. Lo spettatore si chiederà fino all’ultimo: ‘Cosa avrei fatto io in quella situazione?'”, sottolinea Hawes. “È piuttosto insolito avere una donna protagonista al centro di una storia così ricca di adrenalina. Jo cercherà di salvare i suoi familiari e se stessa con l’aiuto del capo della sicurezza dell’hotel, mentre gli assassini minacciano le loro vite, costi quel che costi. Interpretarla mi ha fatto sorgere molte domande e riflettere: l’ho amata e odiata”.

Crossfire – Bloccati nell’incubo: il cast

Abbiamo visto la trama di Crossfire – Bloccati nell’incubo, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Keeley Hawes: Jo Cross

Lee Ingley: Jason Cross

Daniel Ryan: Ben Cross

Noah Leggott: Adam Cross

Shalisha James – Davis: Amara

Zakiy Jogi: Gatik Doshi

Vikash Bhai: Chinar Doshi

Hugo Silva: Mateo Rodrigues

Alba Brunet: Bea Rordrigues

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Crossfire – Bloccati nell’incubo su Italia 1? In tutto andranno in onda quattro episodi divisi in due serate: giovedì 15 e venerdì 16 dicembre 2022. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: giovedì 15 dicembre 2022

Seconda puntata: venerdì 16 dicembre 2022

Quanto dura (durata) ogni puntata di Crossfire – Bloccati nell’incubo? La messa in onda è prevista dalle ore 21,20 alle ore 23,20. La durata complessiva sarà quindi di due ore (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Dove vedere Crossfire – Bloccati nell’incubo in diretta tv e live streaming? La miniserie, come detto, va in onda giovedì 15 e venerdì 16 dicembre 2022 alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.