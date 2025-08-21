Icona app
TV

Crawl – Intrappolati: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Crawl – Intrappolati: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 21 agosto 2025, alle ore 21.20 su Italia 1 in prima visione va in onda il film Crawl – Intrappolati, un disaster movie diretto da Alexandre Aja, con protagonisti Kaya Scodelario e Barry Pepper. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Haley (Kaya Scodelario) vive in Florida (sebbene il film sia stato girato a Belgrado), quando un uragano di proporzioni devastanti si abbatte sulla città. Il padre scompare e lei, ignorando l’ordine di evacuazione, comincia a cercarlo trovandolo gravemente ferito in un’intercapedine della casa. Non riuscendo a liberarlo, resta intrappolata insieme a lui e – mentre fuori la tempesta infuria – i due scoprono che l’acqua che li sta sommergendo è in fondo l’ultimo dei loro problemi.

Perché, i veri protagonisti di “Crawl – Intrappolati” sono gli alligatori, rettili giganteschi che strisciano tra l’acqua e la terraferma per smembrare le loro prede grazie alla spaventosa manovra della “death roll”. Lunghi fino a quattro metri e mezzo, questi spaventosi mostri diventeranno l’incubo di Haley, di suo padre e dalla popolazione intera, impegnati in una strenue lotta alla sopravvivenza contro le forze delle natura e la violenza degli animali.

Crawl – Intrappolati: il cast del film

Qual è il cast di Crawl? Nel ruolo della protagonista troviamo l’attrice britannica classe 1992 Kaya Rose Scodelario-Davis (per tutti, Kaya Scodelario). Nota ai più per aver preso parte alla serie televisiva “Skins”, ha recitato nella saga “Maze Runner” e in “Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar”. E ancora Berry Pepper, nel ruolo del padre. Attore canadese classe 1970, è il co-protagonista di “Il miglio verde” al fianco di Tom Hanks e ha recitato e in “La 25ª ora” di Spike Lee e in “Sette anime” di Gabriele Muccino. Ecco gli attori e i relativi personaggi:

  • Kaya Scodelario: Haley Keller
  • Barry Pepper: Dave Keller
  • Ross Anderson: Wayne Taylor
  • Morfydd Clark: Beth Keller
  • George Somner: Marv
  • Ami Metcalf: Lee
  • Anson Boon: Stan
  • Jose Palma: Pete
  • Annamaria Serda: Emma
  • Savannah Steyn: Lisa
  • Srna Vasilijevic: Louie
  • Cso-Cso: Sugar
  • Colin McFarlane: governatore

Streaming e tv

Dove vedere Crawl in diretta tv e streaming? Appuntamento su Italia 1 questa sera, 21 agosto 2025, alle ore 21.20 in prima visione. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
