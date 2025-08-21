Crawl – Intrappolati: tutto quello che c’è da sapere sul film
Crawl – Intrappolati: trama, cast e streaming del film
Questa sera, 21 agosto 2025, alle ore 21.20 su Italia 1 in prima visione va in onda il film Crawl – Intrappolati, un disaster movie diretto da Alexandre Aja, con protagonisti Kaya Scodelario e Barry Pepper. Vediamo insieme tutte le informazioni.
Trama
Haley (Kaya Scodelario) vive in Florida (sebbene il film sia stato girato a Belgrado), quando un uragano di proporzioni devastanti si abbatte sulla città. Il padre scompare e lei, ignorando l’ordine di evacuazione, comincia a cercarlo trovandolo gravemente ferito in un’intercapedine della casa. Non riuscendo a liberarlo, resta intrappolata insieme a lui e – mentre fuori la tempesta infuria – i due scoprono che l’acqua che li sta sommergendo è in fondo l’ultimo dei loro problemi.
Perché, i veri protagonisti di “Crawl – Intrappolati” sono gli alligatori, rettili giganteschi che strisciano tra l’acqua e la terraferma per smembrare le loro prede grazie alla spaventosa manovra della “death roll”. Lunghi fino a quattro metri e mezzo, questi spaventosi mostri diventeranno l’incubo di Haley, di suo padre e dalla popolazione intera, impegnati in una strenue lotta alla sopravvivenza contro le forze delle natura e la violenza degli animali.
Crawl – Intrappolati: il cast del film
Qual è il cast di Crawl? Nel ruolo della protagonista troviamo l’attrice britannica classe 1992 Kaya Rose Scodelario-Davis (per tutti, Kaya Scodelario). Nota ai più per aver preso parte alla serie televisiva “Skins”, ha recitato nella saga “Maze Runner” e in “Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar”. E ancora Berry Pepper, nel ruolo del padre. Attore canadese classe 1970, è il co-protagonista di “Il miglio verde” al fianco di Tom Hanks e ha recitato e in “La 25ª ora” di Spike Lee e in “Sette anime” di Gabriele Muccino. Ecco gli attori e i relativi personaggi:
- Kaya Scodelario: Haley Keller
- Barry Pepper: Dave Keller
- Ross Anderson: Wayne Taylor
- Morfydd Clark: Beth Keller
- George Somner: Marv
- Ami Metcalf: Lee
- Anson Boon: Stan
- Jose Palma: Pete
- Annamaria Serda: Emma
- Savannah Steyn: Lisa
- Srna Vasilijevic: Louie
- Cso-Cso: Sugar
- Colin McFarlane: governatore
Streaming e tv
Dove vedere Crawl in diretta tv e streaming? Appuntamento su Italia 1 questa sera, 21 agosto 2025, alle ore 21.20 in prima visione. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.