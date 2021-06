Nuove polemiche travolgono la Rai: questa volta a finire sulla graticola è Top Dieci, programma in onda in prima serata lo scorso sabato su Rai 1 e condotto da Carlo Conti. Sui social non è passato inosservato un sondaggio lanciato all’interno della trasmissione, e che molti utenti hanno ritenuto sessista. In particolare i concorrenti dovevano indovinare quali fossero le 10 cose che le donne sanno fare meglio degli uomini. A prendere parte all’ultima puntata dello show di Rai 1 alcuni ospiti vip, divisi in due squadre composte da Caterina Balivo, Emanuela Aureli e Andrea Delogu (Principesse) e da Pupo, Max Giusti e Flavio Insinna (Pacchisti). La classifica è emersa da un sondaggio, a cui hanno preso parte uomini e donne da tutta Italia.

Come detto molti utenti hanno protestato per la presenza di stereotipi di genere: al primo posto di questa particolare classifica, la cura della casa, al secondo il fare più cose insieme, al terzo il prendersi cura degli altri. Gli stessi concorrenti si sono lamentati per le risposte presenti nel sondaggio, visto che tra le cose che le donne fanno meglio degli uomini non c’era alcun riferimento, ad esempio, al lavoro o allo studio. Sui social c’è chi ha ironizzato: “Questo sondaggio l’ha fatto Pillon”, mentre altri hanno chiesto direttamente la chiusura del programma. Di seguito il video integrale.

C’è da dire che non è la prima volta che la Rai finisce al centro di polemiche legate alle questioni di genere. Il caso più clamoroso, qualche mese fa, con la “spesa sexy” durante una puntata della trasmissione di Rai 2 Detto Fatto, poi sospeso per qualche giorno. Sul caso Top Dieci è intervenuta anche Federconsumatori: “A qualche mese dal video tutorial di RaiDue su come fare la spesa in modo seducente, il servizio pubblico radiotelevisivo ha segnato un’altra triste pagina dello spettacolo all’insegna del sessismo” – spiega l’associazione – “Nel corso dello show Top Dieci di Rai1 sono stati mostrati i risultati di una sorta di sondaggio finalizzato ad evidenziare ‘le cose che le donne fanno meglio degli uomini’, le cui risposte includevano opzioni come ‘cucinare’, ‘prendersi cura degli altri’, ‘esprimere sentimenti ed emozioni’ e ‘curare la casa’: in pratica un concentrato di luoghi comuni, stereotipi e maschilismo”.

Federconsumatori ha chiesto l’intervento del Consiglio Nazionale degli Utenti istituito dell’Agcom e della Commissione di Vigilanza Rai. “La nostra società è ancora lontana dal raggiungimento della reale parità fra i sessi e ogni giorno assistiamo a comportamenti discriminatori basati su gravi pregiudizi sulle donne. Uno degli esempi più recenti è costituito dalle discutibili dichiarazioni del senatore Pillon sulla scarsa predisposizione delle donne verso le materie scientifiche. La Rai deve erogare un servizio pubblico che rispetti precisi criteri di qualità”.