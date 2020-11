La Rai insegna alle donne come rimorchiare al supermercato: polemiche per il tutorial | VIDEO

Care amiche, al supermercato si cucca. Non lo sapevate? A spiegarcelo è stato Detto Fatto, trasmissione del pomeriggio di Rai 2 condotta da Bianca Guaccero, nel corso della puntata di ieri, 24 novembre. Tra sguardi ammiccanti, pose innaturali e provocanti, il servizio pubblico in pochi minuti ha riportato indietro di parecchi decenni le lancette del tempo sulla figura femminile, proprio quando oggi si celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Inevitabili le polemiche sui social. Ma ripercorriamo quanto accaduto.

Sono quasi le tre del pomeriggio e la puntata di Detto Fatto si apre con un tutorial su come camminare sui tacchi. Al fianco di Bianca Guaccero c’è la pole dancer Emily Angelillo, chiamata ad insegnare ad una terza donna, Roberta, tutti i segreti delle scarpe con i tacchi. E arriviamo al punto. “Siccome al supermercato si cucca”, spiega la conduttrice, la ballerina mette in scena una vera e propria lezione di seduzione tra gli scaffali. Emily così impugna il carrello e con passo fiero si destreggia tra le corsie, mostrando la giusta postura per prendere un prodotto da uno scaffale posto troppo in alto. “Se voglio dare un tocco un pochino più intrigante alla situazione posso alzare un pochino il ginocchio”, aggiunge la pole dancer, piegando la gambetta all’indietro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Il tutorial prosegue con una dimostrazione su come chinarsi “senza aprire le gambe ed essere volgari”, qualora dovesse cadere un qualcosa a terra. Momenti di evidente imbarazzo in studio, con Bianca Guaccero che prova con ironia a imitarla, già forse immaginando il caos che si stava scatenando sui social. Infine, a rendere il tutto ancor più imbarazzante, c’è stato anche il balletto scatenato di Emily intorno al carrello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Tra ammiccamenti e pose al limite del soft porn, con questo discutibile siparietto la Rai non ha certo dato un esempio di femminilità moderno e dignitoso. Il tutto considerando che, ed è un’aggravante, la trasmissione è seguita soprattutto da un pubblico di donne. Un tutorial evitabilissimo, nonostante il tocco ironico e leggero del programma, e che molti utenti non hanno esitato a definire sessista. “Sembrano quelle situazioni equivoche da commedie sexy anni 80”, scrive un utente. “Non è nemmeno divertente, è solo squallido”, scrive qualcun altro. Un brutto episodio sul quale la Rai è giusto che dia delle risposte.

