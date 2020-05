La gaffe di Bianca Guaccero a Detto Fatto: “Come si fa a igienizzare la passera?” | VIDEO

Bianca Guaccero è tornata alla guida di Detto Fatto, la trasmissione del pomeriggio di Rai 2. Con lei sono tornate anche le rubriche di Carla Gozzi e Jonathan Kashanian. Nel corso della puntata di oggi, 25 maggio 2020, la conduttrice si è resa protagonista di un momento piuttosto trash e imbarazzante.

Ripercorriamo l’accaduto. Lanciando l’appuntamento odierno con il popolare factual-show, la Guaccero ha presentato come di consueto i tutor che hanno avrebbero preso parte alla puntata: Matteo Torretta, Elisa D’Ospina, e anche Titty e Flavia, le due esperte di pulito. Munite di scope e mocio, le due esperte di economia domestica hanno iniziato a igienizzare il pavimento dello studio di Via Mecenate. I loro consigli, d’altronde, sono seguitissimi di questi tempi, visto che una delle raccomandazioni contro il Coronavirus è proprio quella di sanificare gli ambienti in cui si vive.

Negli ultimi secondi del teaser Bianca Guaccero si rivolge proprio a Titty e Flavia, dimostrandosi incuriosita e volendo sapere come eliminare ogni batterio da qualsiasi tipo di superficie. Pensando di non essere più in onda, l’attrice ha detto scherzando: “Dai, ragazze, ditemi come si fa ad igienizzare la… passera“. Purtroppo per lei, però, il microfono era ancora aperto. Inevitabilmente la gaffe di Bianca Guaccero è diventata virale sui social. Quando si dice il bello della diretta.

