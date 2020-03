Coronavirus, Speciale Porta a Porta: l’Italia unita ce la farà su Rai 1

Questa sera, 6 marzo 2020, su Rai 1 va in onda uno speciale a cura di Porta a Porta dal titolo L’Italia unita ce la farà: un appuntamento in prima serata condotto da Bruno Vespa con tutti gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza coronavirus, per informare sugli ultimi sviluppi e dare maggiori indicazioni per comprendere la situazione. Per l’occasione, dunque, ci sarà spazio per una puntata speciale di Porta a Porta in prima serata su Rai 1 dalle 21.25.

Lo spirito della trasmissione sarà quello di fotografare lo sforzo gigantesco e gli enormi sacrifici che la popolazione italiana sta compiendo in queste settimane. Insieme con Bruno Vespa, ci saranno alcuni tra i volti più popolari della Rai a porre agli scienziati le domande che si fa ciascuno di noi. Ci saranno accurate testimonianze dalle zone più colpite, e verranno rappresentate le posizioni del Governo, dell’opposizione e delle categorie più colpite dalle conseguenze dell’epidemia di coronavirus.

Spazio anche alle ricadute politiche e alle decisioni del Governo per limitare i contagi, come quello di sospendere le lezioni in scuole e università fino al 15 marzo e incentivare lo smart working. Un’emergenza che rischia inoltre di avere pesanti conseguenze anche dal punto di vista economico. In studio, dunque, per lo Speciale Porta a Porta: l’Italia unita ce la farà tanti volti noti della Rai, per dare ancor più l’idea di quanto è necessario stare uniti in questa fase emergenziale. Spazio poi a scienziati, infettivologi ed esperti, oltre a collegamenti con le zone più colpite dal virus. Il programma prende il posto de La Corrida di Carlo Conti, sospeso vista l’impossibilità di far partecipare il pubblico in studio.

