Chi è Il Coro del Teatro Regio di Parma, che duetta con Arisa nella serata delle Cover di Sanremo 2026. Cantanti, maestro, storia

Nella serata delle Cover (duetti) di Sanremo 2026 di stasera, 27 febbraio, Arisa con la sua splendida voce duetta con il Coro del Teatro Regio di Parma in un’emozionante versione di Quello che le donne non dicono. Ma qual è la storia, i componenti e il maestro del Coro del Teatro Regio di Parma? Ecco tutte le informazioni.

Il Coro del Teatro Regio di Parma è uno dei complessi corali più prestigiosi e versatili del panorama musicale italiano, con una storia e un ruolo culturale profondamente radicati nella tradizione lirica e sinfonica del nostro Paese. Inserito nell’attività principale del celebre Teatro Regio di Parma, istituzione fondata nel 1829 e tempio dell’opera lirica — particolarmente verdiana — il coro rappresenta un elemento essenziale dell’identità artistica della città e una presenza stabile nel repertorio lirico internazionale.

Composto da un organico che può variare da circa 24 a oltre 100 elementi, il Coro del Teatro Regio si caratterizza per la capacità di affrontare una gamma ampia di repertori: dalla grande opera lirica europea del Settecento e Ottocento, al repertorio sacro e sinfonico, fino a pagine contemporanee e repertorio a cappella che spazia dal Rinascimento ad autori moderni. L’organico è costantemente perfezionato e rinnovato, con voci selezionate per qualità tecnica e versatilità interpretativa.

Il coro collabora con la Cooperativa Artisti del Coro di Parma, che gestisce le attività artistiche e amministrative. In questa configurazione, il coro collabora stabilmente con orchestre e direttori di livello internazionale, come l’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino, partecipando a produzioni di alto profilo e tournée sia in Italia che all’estero.

Sul fronte operistico il Coro del Teatro Regio è presente nelle stagioni liriche del teatro, inclusa la Stagione d’Opera 2026 in cui partecipa a allestimenti come Orfeo ed Euridice di Christoph Willibald Gluck e Norma di Vincenzo Bellini, sotto la direzione musicale di maestri di fama; in queste produzioni il ruolo del coro è fondamentale sia nelle parti corali tipiche del repertorio verdiano e belcantistico sia nelle sezioni sinfoniche che richiedono fitte articolazioni polifoniche.

Il repertorio affrontato dal coro non si limita all’opera: spesso si esibisce in concerti sinfonico‑corali e in rassegne dedicate alle grandi pagine della coralità, incluse quelle di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Alfredo Catalani e altri compositori. Attraverso queste esecuzioni il coro dimostra una notevole capacità di adattamento espressivo, passando con naturalezza da drammatiche scene operistiche a musica sacra e sinfonica più riflessiva.

Accanto all’attività ufficiale nel teatro lirico, il Coro del Teatro Regio di Parma partecipa anche a iniziative pubbliche e concerti in città e nella regione, offrendo performance che consolidano il legame con il pubblico e contribuiscono alla diffusione della cultura musicale. Esempi recenti includono concerti di musica corale sotto i portici cittadini a ingresso libero, diretti dal maestro di coro Martino Faggiani, che interpretano brani tradizionali e sinfonico‑operistici per occasioni civiche e commemorative.

Questa duplice dimensione — di coro operistico e di ensemble sinfonico‑corale — ha reso il Coro del Teatro Regio di Parma un punto di riferimento nel sistema lirico italiano. Le sue collaborazioni con direttori, orchestre e solisti di alto livello non solo ne rafforzano la reputazione artistica, ma testimoniano anche l’importanza del coro nel promuovere e conservare una tradizione musicale che continua a evolversi nel XXI secolo.

Nel contesto del Festival di Sanremo 2026, il Coro del Teatro Regio di Parma è stato invitato come ospite speciale per la serata delle Cover, esibendosi con Arisa nella reinterpretazione del brano Quello che le donne non dicono (originariamente di Fiorella Mannoia). Questa presenza rappresenta un momento di crossover tra musica classica e pop, sottolineando la versatilità artistica del coro e la sua capacità di dialogare con repertori apparentemente lontani dal mondo operistico tradizionale, ma accomunati dalla forza espressiva e dalla comunicazione emozionale.