Cornetto Battiti Live 2025: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Cornetto Battiti Live 2025, la nuova stagione dello show musicale? Appuntamento su Canale 5 dal 7 luglio 2025 con Ilary Blasi e Alvin. In tutto sono previste cinque puntate con la chiusura prevista per lunedì 4 agosto 2025. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbe cambiare).

Prima puntata: lunedì 7 luglio 2025

Seconda puntata: lunedì 14 luglio 2025

Terza puntata: lunedì 21 luglio 2025

Quarta puntata: lunedì 28 luglio 2025

Quinta puntata: lunedì 4 agosto 2025

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Cornetto Battiti Live 2025 su Canale 5? La messa in onda è prevista dalle ore 21,30 alle ore 01,15. La durata complessiva di ogni serata sarà quindi di circa 3 ore e 45 minuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Cornetto Battiti Live 2025, ma dove vederle in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 alle ore 21.30 ogni lunedì dal 7 luglio 2025. In streaming su Mediaset Infinity, dove potrete recuperare in qualsiasi momento le esibizioni grazie alla funzione on demand.